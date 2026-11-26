Дмитрий Журавлев и его жена задумались об усыновлении ребенка

Актер и телеведущий Дмитрий Журавлев вместе с женой Еленой мечтает о детях и не исключает, что однажды в их семье появится приемный ребенок. Об этом супруги рассказали на премии Voice Man Awards. Причем даже возможные генетические сложности, по словам артиста, не станут поводом для расставания.

Журавлев признался, что они с супругой уже задумываются о пополнении. Правда, прежде чем решиться на этот шаг, пара собирается посоветоваться со знакомой ведьмой. Причина — семейные суеверия, связанные с високосным годом.

«Сейчас с одной знакомой ведьмой посоветуемся, можно ли там вообще рожать в этом году, может, он какой-то перекошенный, может, нельзя вообще», — с юмором объяснил Дмитрий.

При этом супруги не собираются выбирать дату рождения будущего ребенка по знаку зодиака. К куда более практичным вопросам они относятся серьезно: перед планированием беременности Журавлевы намерены сдать анализы на генетическую совместимость.

Обсудили артисты и непростой сценарий: что будет, если обследования покажут, что у пары есть генетическая несовместимость? Дмитрий уверен, что подобное испытание не разрушит их брак, а, напротив, сделает супругов ближе.

«Мне кажется, если бы у нас такое случилось, мы бы только сильнее прижались друг к другу и пошли вместе», — поделился артист.

И даже если у пары не получится стать биологическими родителями, супруги не считают это препятствием для создания семьи. Журавлев напомнил, что существует немало способов подарить ребенку дом и заботу.

«Есть куча способов, чтобы в семье был ребенок. Сделать ребенка, взять какого-нибудь ребенка, подарить ему хорошую жизнь. Это прекрасно», — заявил Дмитрий.

Актер дал понять, что они с Еленой открыты к усыновлению. Для супругов главное — не столько биологическое родство, сколько возможность стать родителями и окружить ребенка любовью.

Дмитрий уже рассказывал о семейной жизни. В августе 2025 года он признался, что зрители нередко пытаются свести его с коллегой по шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко. Однако, по словам артиста, его сердце давно занято: с женой они вместе переживают самые разные эмоции — от ссор до радостных моментов.

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