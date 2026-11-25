Патрушев призвал развивать промышленность без ущерба для природы

Новые промышленные решения должны не только обеспечивать экономический рост, но и помогать сохранять природу. Этому принципу будет посвящен XII Невский международный экологический конгресс. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на заседании оргкомитета по подготовке мероприятия под председательством Валентины Матвиенко.

Вице-премьер обратил внимание на то, что развитие промышленности требует особого подхода к вопросам экологической безопасности. По его словам, снижение негативного воздействия на окружающую среду остается одной из важных государственных задач.

«Мы живем в мире, где интенсивно развивается промышленность. Это требует большого внимания к вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду. Президент выделил экологическое благополучие в отдельную национальную цель, на ее достижение направлен одноименный национальный проект», — отметил Патрушев.

Он также подчеркнул, что у России уже есть успешные примеры реализации природоохранных инициатив, которые можно представить на международной площадке.

«Технологии должны служить развитию экономики, но в то же время быть инструментом для минимизации нагрузки на природу», — заявил вице-премьер.

Главной темой XII Невского международного экологического конгресса станет «Технологическое развитие в гармонии с природой: универсальная формула равновесия». По словам Патрушева, участники мероприятия сосредоточатся на том, насколько современные технологические решения отвечают природоохранным задачам и помогают повышать качество жизни людей.

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