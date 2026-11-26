Андрей Баков рассказал о поддержке двоюродного брата после дебюта в театре

Сын Анны Михалковой Андрей Баков рассказал о теплой реакции Ивана, сына Надежды Михалковой, на свой театральный дебют. Молодой актер впервые сыграл на сцене в спектакле «Васса Железнова», а после показа получил похвалу от двоюродного брата, которого считает одним из самых близких друзей. Об этом Баков рассказал после спектакля журналистам 5-tv.ru.

По словам Андрея, с Иваном их связывают очень теплые отношения, несмотря на разницу в возрасте. Поэтому увидеть его среди зрителей и услышать искренние слова поддержки было особенно приятно.

Молодой артист подчеркнул, что двоюродный брат даже не подозревал о его выходе на сцену и не знал, что Андрей будет играть в постановке. Именно поэтому его реакция оказалась для дебютанта особенно ценной: Иван оценил выступление не из вежливости или родственных обязательств, а потому, что ему действительно понравилось увиденное.

Баков признался, что очень любит двоюродного брата и рад, что тот не только пришел посмотреть спектакль, но и лично похвалил его после показа. Для начинающего актера такая поддержка от близкого человека стала отдельным поводом для гордости.

Андрей исполнил роль Семена в спектакле «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького. Постановку представили в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Режиссером выступила Надежда Михалкова, а на сцену вместе с Баковым вышли его мать Анна Михалкова, Ирина Розанова, Михаил Ефремов и другие артисты.

Спектакль основан на первой редакции пьесы Горького, написанной в 1910 году. В центре произведения — Васса Железнова, властная женщина, которая руководит пароходной компанией и пытается удержать под контролем собственную семью. В 1935 году драматург переработал произведение, изменив его содержание.

Для Андрея Бакова спектакль стал первым опытом работы на театральной сцене. При этом молодой артист уже успел поработать с опытными коллегами. Особую благодарность он выразил Михаилу Ефремову, который помогал ему на репетициях, подсказывал в сложных сценах и придавал уверенности.

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