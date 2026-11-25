Жительница Новосибирска перевела 2 млн рублей фальшивому актеру из Китая

Жительница Новосибирска два года переписывалась с человеком, который выдавал себя за популярного китайского актера Сюй Кая. За это время россиянка перевела виртуальному возлюбленному более двух миллионов рублей, причем ради продолжения отношений ей пришлось влезть в долги и заложить собственную квартиру.

По данным РЕН ТВ, знакомство состоялось в Instagram*. Позже общение переместилось в закрытый мессенджер. Незнакомец признался женщине в чувствах и предложил наконец увидеться в реальной жизни. Однако для долгожданной встречи требовалось выполнить несколько условий: зарегистрироваться на специальном сайте и оплатить организационные расходы.

В течение двух лет сибирячка отправляла деньги на счета разных людей. Средства якобы шли на авиабилеты, специальную членскую карту и другие нужды, связанные с приездом актера. Общая сумма переводов превысила два миллиона рублей. Чтобы продолжать оплачивать требования собеседника, женщина оформляла кредиты. В результате ее квартира также оказалась в залоге.

Последний платеж, по информации телеканала, Оксана сделала 11 ноября. После этого мужчина внезапно перестал отвечать на сообщения. Только тогда россиянка заподозрила, что все это время могла общаться с мошенниками.

Особенно примечательно, что за два года виртуального романа женщина ни разу не разговаривала с предполагаемым актером по телефону и не видела его по видеосвязи. Все общение происходило исключительно в переписке на английском языке. Ни голоса, ни личной встречи — только обещания и новые счета.

Это не первый случай, когда мошенники выдают себя за знаменитостей ради денег россиян. Так, жительница Балаково поверила, что переписывается с Филиппом Киркоровым. Лже-артист также предложил организовать встречу, но потребовал оплатить расходы на свой приезд. Подобные схемы нередко строятся на доверии и эмоциональной привязанности жертвы.

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