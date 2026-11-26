Роструд: Сильный снегопад может стать оправданием опоздания на работу

Сильный снегопад может стать законным оправданием опоздания на работу, если из-за непогоды дороги оказались перекрыты, а транспорт перестал ходить. В таком случае работодатель не вправе автоматически считать задержку прогулом и наказывать сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

«Сильный снегопад, вызвавший транспортный коллапс или перекрытие единственного маршрута до офиса, может быть признан уважительной причиной отсутствия на рабочем месте», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Однако это не означает, что теперь можно без предупреждения оставаться дома при каждом снегопаде. В Роструде напомнили: прогулом считается отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд без уважительной причины. При этом окончательное решение о том, насколько серьезным было основание для опоздания, принимает работодатель. Если возникнет спор, обстоятельства может оценить суд.

К уважительным причинам судебная практика относит чрезвычайные ситуации и другие обстоятельства, которые человек не мог предотвратить. Например, если из-за сильной непогоды остановился общественный транспорт или оказался перекрыт единственный путь до работы.

В ведомстве также подчеркнули, что сотрудник обязан предупредить начальство о задержке и объяснить, почему не может вовремя добраться до офиса. Работодатель, в свою очередь, должен объективно оценить ситуацию. Если причина признана уважительной, применять дисциплинарное взыскание к работнику нельзя.

Актуальность разъяснений особенно заметна на фоне непогоды в столице. По данным московского Дептранса, вечером 25 ноября загруженность дорог могла достигнуть девяти баллов. Водителям рекомендовали по возможности отложить поездки на автомобиле или пересесть на метро.

В каких случаях россияне могут опоздать на работу без риска получить взыскание? — В частности, уважительной причиной могут стать не только погодные условия, но и другие непредвиденные обстоятельства, которые объективно мешают сотруднику попасть на рабочее место.

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