Первая супермодель Германии Верушка умерла в возрасте 87 лет

Ушла из жизни одна из самых загадочных женщин в истории мировой моды. Немецкая графиня Вера фон Лендорф, которую миллионы знали под именем Верушка, умерла в возрасте 87 лет. О смерти первой немецкой супермодели сообщил ее родственник в беседе с немецким изданием Bild.

В 1960-е годы Верушка буквально перевернула представление о женской красоте. Высокая, невероятно худощавая, с выразительными чертами лица и почти мистическим взглядом, она не походила на привычных манекенщиц. Ее называли одной из самых фотографируемых моделей мира, а фотографы и художники видели в ней не просто красивую женщину, а настоящее произведение искусства.

Но за эффектной внешностью и головокружительной карьерой скрывалась судьба, в которой было место куда более страшным событиям, чем самые смелые эксперименты модной индустрии.

Девочка из графской семьи, которую забрала война

Вера Готлиб Анна фон Лендорф родилась в 1939 году в Кенигсберге, на территории нынешнего Калининграда. Ее детство начиналось в роскоши: семья жила в родовом замке, а отец, граф Генрих фон Лендорф-Штайнорт, принадлежал к немецкой аристократии.

Однако благополучная жизнь закончилась с приходом нацистского режима. Отец Веры оказался среди тех, кто выступил против Гитлера. По воспоминаниям модели, в 1941 году он стал свидетелем расстрела еврейских детей. Увиденное настолько потрясло мужчину, что он решил присоединиться к сопротивлению.

Генрих фон Лендорф участвовал в заговоре 20 июля 1944 года — попытке покушения на Гитлера. После провала операции его арестовали и казнили 4 сентября 1944 года в Берлине. Вере тогда было всего пять лет.

Репрессии обрушились и на остальных членов семьи. Нацисты взяли родственников под домашний арест. Мать девочки, которая была беременна, отправили в трудовой лагерь, а саму Веру вместе с сестрами поместили в детский дом СС.

Так будущая звезда мировых подиумов вместо беззаботного детства получила опыт, который невозможно забыть. После войны семья лишилась родового дома, а привычный мир, в котором выросла маленькая графиня, перестал существовать.

Как графиня превратилась в Верушку

После войны Вера постепенно пыталась найти свое место в новой жизни. Она изучала искусство в Гамбурге, затем перебралась во Флоренцию. Именно там девушка познакомилась с фотографом Уго Муласом, и это знакомство стало одним из первых шагов к будущей карьере.

Следующей остановкой стал Париж, а затем Нью-Йорк. Но покорить американскую модную индустрию оказалось непросто. Необычно высокий рост — 183 сантиметра — и светлые волосы не произвели на местных фотографов ожидаемого впечатления. Вере давали понять, что ее внешность слишком непривычна для тогдашних стандартов.

Однако девушка не собиралась отказываться от мечты. Вместо того чтобы подстраиваться под чужие представления о красоте, она решила полностью изменить образ.

Вера отказалась от аристократической приставки «фон» и придумала себе имя Верушка. Сама она с юмором объясняла свое решение: «Я решила стать русской. Подумала, что это смешно — быть такой длинной и называться маленькой».

С новым именем началась и новая жизнь. Верушка одевалась в черное, приходила к известным фотографам и предлагала им поработать с ее лицом. Вскоре необычная внешность, которую прежде считали недостатком, превратилась в ее главное преимущество.

Модель стала появляться на страницах Vogue и других известных глянцевых изданий. Ее снимали лучшие фотографы эпохи, а среди поклонников ее таланта оказался даже Сальвадор Дали.

Красота, которую превращали в искусство

Верушка никогда не хотела быть просто манекенщицей. Ее интересовало искусство, а собственное тело она воспринимала как инструмент для творчества.

В середине 1960-х модель стала одной из главных героинь экспериментов с боди-артом. С помощью красок ее превращали в животных, фантастических существ и абстрактные образы. Такие фотосессии были настоящим событием: зрители не всегда могли сразу понять, где заканчивается тело модели и начинается художественная иллюзия.

В этом и заключалась особенность Верушки. Она не просто демонстрировала одежду и позировала перед объективом — она становилась частью художественного замысла.

При этом за внешней уверенностью скрывалась женщина, которой когда-то пришлось бороться с собственным восприятием себя. Верушка признавалась, что в детстве и подростковом возрасте считала себя некрасивой. Лишь позднее она смогла принять свою внешность и превратить ее в достоинство.

Почему супермодель ушла из моды

Несмотря на мировой успех, со временем Верушка разочаровалась в индустрии, которая сделала ее знаменитой. Ей казалось, что мода постепенно теряет индивидуальность, а вместо живых людей на первый план выходят однообразные стандарты красоты.

Модель выступала за то, чтобы показывать на подиумах и страницах журналов обычных людей с их неповторимой внешностью и историями. Но ее идеи не получили необходимой поддержки.

В 1970-х Верушка решила оставить модельный бизнес. При этом от искусства она не отказалась: продолжила заниматься фотографией и кинематографом.

Одной из заметных страниц ее экранной карьеры стала работа в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». У модели была небольшая роль и всего одна реплика, однако ее появление запомнилось зрителям.

Верушка сумела доказать, что красота не обязательно должна укладываться в рамки, придуманные индустрией. Она сама создавала правила, меняла образы и выбирала, какой ее увидит публика.

Ее жизнь началась в немецком графском замке, прошла через трагедию войны и привела на вершину мировой моды. Девочка, потерявшая отца и дом, выросла в женщину, которую невозможно было спутать ни с кем другим. И, пожалуй, именно эта удивительная история делает Верушку гораздо большим явлением, чем просто знаменитой моделью.

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