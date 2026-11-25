Президент России Владимир Путин досрочно освободил Андрея Чибиса от должности губернатора Мурманской области. Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания.

Отставка произошла на фоне уголовного дела о хищениях бюджетных средств, в котором фигурирует бывший глава региона.

По данным МВД, речь идет о хищении более 39 миллионов рублей, выделенных Министерством строительства Мурманской области, и незаконном использовании свыше одного миллиарда рублей, предназначенного для реконструкции автодороги Апатиты — Кировск. Также в материалах дела фигурируют незаконные валютные операции.

Кроме того, следствие предъявило Чибису обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Среди эпизодов, которые изучают правоохранители, — передача губернатору аэролодки стоимостью 8,5 миллиона рублей.

Чибиса задержали 23 ноября в Москве. Через два дня Мещанский районный суд отправил его в СИЗО до 23 января 2027 года.

Вину бывший губернатор не признал. Он заявил, что работал в интересах Мурманской области и намерен доказать свою невиновность.

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