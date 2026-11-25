В 101 год умерла наследница автомобильных империй Ford и Firestone

Американская миллиардерша Марта Файрстоун Форд, представительница династий создателей автомобильной и шинной империй, скончалась в возрасте 101 года. Последние минуты жизни она провела в окружении родных в собственном доме в городе Гросс-Пойнт, штат Мичиган. О смерти женщины 24 ноября сообщила пресс-служба футбольного клуба «Детройт Лайонс», выступающего в Национальной футбольной лиге (NFL).

Причина смерти не раскрывается. Дата и место церемонии прощания пока также не объявлены. Представители клуба назвали Форд опорой сообщества Детройта и преданной главой футбольной семьи.

Марта родилась 16 сентября 1925 года в городе Акрон, штат Огайо. Она была внучкой Харви Файрстоуна — основателя компании Firestone, одного из крупнейших производителей автомобильных шин. В 1947 году девушка вышла замуж за Уильяма Клея Форда, внука Генри Форда, создавшего автомобильную компанию Ford. Таким образом, брак связал две влиятельные американские семьи, чьи фамилии стали известны всему миру.

В 1963 году супруги приобрели полный контроль над футбольным клубом «Детройт Лайонс». После смерти мужа в 2014 году Марта сама возглавила команду и руководила ею до 2020-го, когда передала управление дочери Шейле Форд Хэмп. При этом она сохранила почетный статус председателя и не стала окончательно отходить от дел. Даже в нынешнем сезоне, когда ей исполнился 101 год, Форд продолжала посещать матчи клуба.

Семья оставалась важнейшей частью ее жизни. После Марты остались четверо детей, 14 внуков и 17 правнуков. В 2019 году журнал Forbes оценивал ее состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Команда «Детройт Лайонс» выразила соболезнования близким бизнесвумен, подчеркнув ее преданность семье, клубу и городу. Свои слова скорби также выразил комиссар NFL Роджер Гуделл. Он отметил, что Марта заботилась об игроках, болельщиках и развитии футбола.

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