Сестра Меган Маркл заподозрила герцогиню в заговоре против отца

Сестра Меган Маркл Саманта выступила в защиту отца, Томаса Маркла-старшего, который сейчас находится под стражей во Флориде. Женщина уверена, что уголовное преследование родственника может быть не таким однозначным, как кажется на первый взгляд. Более того, она заподозрила в организации предполагаемого заговора своего брата Томаса Маркла-младшего и герцогиню Сассекскую. Об этом сообщает RadarOnline.

Саманта призналась, что всерьез опасается за жизнь отца. По ее словам, состояние здоровья мужчины вызывает тревогу, а пребывание в заключении может оказаться для него непосильным испытанием. Женщина считает происходящее несправедливым и не исключает, что родственник стал жертвой намеренной расправы.

«Я просто не думаю, что он это переживет. Это настоящая охота на ведьм», — заявила Саманта.

При этом сестра Меган не ограничилась эмоциональными высказываниями и поставила под сомнение сами доказательства по делу. Речь идет о материалах, обнаруженных во время обысков в арендованных Томасом складских помещениях во Флориде. Саманта утверждает, что компьютеры, которые могли стать частью доказательной базы, на протяжении длительного времени не находились под контролем ее отца.

По словам женщины, Томас несколько лет провел в реабилитационной клинике. За это время к его электронным устройствам могли получить доступ посторонние люди. Именно поэтому Саманта допускает возможность подмены техники или вмешательства третьих лиц. Однако никаких подтверждений этой версии она не представила.

Отдельные претензии родственница предъявила своему брату Томасу Марклу-младшему. Саманта считает, что мужчина мог быть заинтересован в том, чтобы навредить отцу. Предполагаемой причиной она назвала финансовый конфликт: по ее версии, Томас-старший лишил сына источника денег, что могло стать поводом для мести.

Не обошлось и без упоминания Меган Маркл. Саманта предположила, что герцогиня могла поддержать брата в предполагаемом сговоре из-за давней семейной обиды. Речь идет о скандале вокруг постановочных фотографий для папарацци, который разгорелся незадолго до свадьбы Меган с принцем Гарри в мае 2018 года.

Тогда отношения будущей герцогини с отцом оказались в центре внимания мировой прессы. История с фотографиями вызвала широкий общественный резонанс и стала одним из эпизодов затяжного семейного конфликта. Теперь Саманта связала давнюю историю с нынешним уголовным преследованием Томаса, однако ее предположения о причастности родственников к делу не подтверждены.

Что известно об уголовном деле против отца Меган Маркл

Томаса Маркла-старшего арестовали во Флориде в начале ноября. Мужчину подозревают в хранении материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних. Во время расследования правоохранители провели обыски в арендованных им складских помещениях, где, предположительно, могли находиться представляющие интерес для следствия электронные устройства и другие материалы.

Первоначально Томаса отпустили под залог. Однако свобода мужчины оказалась недолгой: позднее он вновь был задержан после того, как, по данным следствия, снял электронный браслет мониторинга. Это устройство предназначено для контроля местонахождения человека, которому разрешили находиться на свободе до суда. После нарушения условий освобождения суд отказал Томасу в повторном выходе под залог.

Мужчина остался под стражей на время дальнейшего разбирательства. Ситуацию осложняет и состояние его здоровья. Несмотря на проблемы с ним, суд признал Томаса Маркла вменяемым и способным предстать перед судом.

Сейчас Саманта настаивает на том, что обвинения против отца вызывают вопросы, и опасается, что заключение может серьезно ухудшить его состояние. При этом ее заявления о возможном заговоре со стороны Меган и Томаса-младшего остаются личными предположениями и не являются установленными обстоятельствами уголовного дела.

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