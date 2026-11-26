Стубб и Стере позвонили Путину из-за опасений обострения ситуации на Балтике

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере звонили президенту России Владимиру Путину не только ради обсуждения украинского конфликта. У лидеров двух европейских стран была еще одна срочная задача — не допустить возможного столкновения с Россией в Балтийском регионе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Стубб и Стере хотели лично заверить российского президента, что Финляндия и Норвегия не собираются перекрывать Балтийское море — важнейший маршрут для российской морской торговли. Как утверждают собеседники газеты, европейские политики опасались, что напряженность вокруг судоходства может привести к непредсказуемым последствиям.

Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе норвежской и финской сторон. Переговоры продолжались 90 минут. Помимо ситуации на Балтике, участники обсудили урегулирование украинского конфликта и перспективы возобновления трехсторонних переговоров России, Украины и США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию WSJ, не стал раскрывать подробности беседы.

«Мы никогда не раскрываем детали телефонных разговоров», — заявил представитель Кремля РБК.

Причиной беспокойства Хельсинки и Осло, по данным американской газеты, стала целая череда событий в регионе. В частности, западные страны обсуждали возможную изоляцию Калининградской области, а также перехваты танкеров, перевозящих российские грузы.

Особое внимание привлекла ситуация с так называемым теневым флотом. Так на Западе называют суда, которые перевозят российскую нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ в обход введенных ограничений. На фоне инцидентов с такими кораблями Россия начала использовать военные суда для сопровождения торговых танкеров.

Одним из тревожных эпизодов стал инцидент в сентябре, когда датский вертолет приблизился к российскому корвету в Балтийском море. По информации Минобороны России, летательный аппарат завис на высоте менее 50 метров и не отвечал на вызовы по международному каналу связи. Командир российского корабля приказал выпустить две красные сигнальные ракеты. В Дании позднее заявили, что вертолет выполнял плановую фотосъемку российского судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлениях Москвы по поводу безопасности Калининградской области. В Кремле подчеркивали, что Россия принимает необходимые меры для защиты региона на фоне военной активности НАТО у российских границ. Кроме того, в Москве предупреждали о рисках силовых действий против российских торговых судов.

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