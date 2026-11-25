Сегодня президент подписал указ о прекращении полномочий губернатора Мурманской области.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин заранее знал о предстоящем задержании бывшего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил газете «Ведомости».
Представитель Кремля подтвердил, что подобные решения не принимаются без ведома президента.
«Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», — ответил Песков на вопрос о том, был ли Путин проинформирован о задержании главы региона.
Андрея Чибиса задержали 23 ноября по делу о хищении бюджетных средств, растрате и незаконных валютных операциях. По версии следствия, речь идет о хищении более 39 миллионов рублей из бюджета Министерства строительства Мурманской области и растрате свыше одного миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск.
25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил бывшего губернатора в СИЗО на два месяца — до 23 января 2027 года. Чибис вину не признал и заявил о намерении доказать свою невиновность.
В тот же день Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Чибиса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 25 нояб
- Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Чибиса
- 25 нояб
- Суд арестовал губернатора Мурманской области Чибиса
- 24 нояб
- Миллиардный аванс и сорванные стройки: новые подробности дела Чибиса
- 24 нояб
- По делу Чибиса в Москву доставили двух чиновников
- 24 нояб
- Обыски и элитная недвижимость: подробности дела губернатора Чибиса
- 24 нояб
- До 15 лет колонии: адвокат оценил возможный срок для Чибиса
- 24 нояб
- «Проект оказался сильно кривой»: что предшествовало задержанию Чибиса
- 23 нояб
- Чибис под следствием: что известно о деле, хищениях и мере пресечения
- 23 нояб
- «Очень удобный способ хищения»: политолог объяснил дорожный эпизод дела Чибиса
- 23 нояб
- Таунхаус в Испании за 300 тысяч евро задекларировал задержанный губернатор Чибис
79%
Нашли ошибку?