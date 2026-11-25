Президент России Владимир Путин заранее знал о предстоящем задержании бывшего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил газете «Ведомости».

Представитель Кремля подтвердил, что подобные решения не принимаются без ведома президента.

«Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», — ответил Песков на вопрос о том, был ли Путин проинформирован о задержании главы региона.

Андрея Чибиса задержали 23 ноября по делу о хищении бюджетных средств, растрате и незаконных валютных операциях. По версии следствия, речь идет о хищении более 39 миллионов рублей из бюджета Министерства строительства Мурманской области и растрате свыше одного миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск.

25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил бывшего губернатора в СИЗО на два месяца — до 23 января 2027 года. Чибис вину не признал и заявил о намерении доказать свою невиновность.

В тот же день Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Чибиса.

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