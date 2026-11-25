Мать с сыном приехала из Ижевска на концерт «Градусов», но на шоу не попали

Жительница Ижевска Екатерина Маркова приехала с 15-летним сыном в Екатеринбург, чтобы вместе посетить концерт группы «Градусы». Однако вместо долгожданного выступления семью ждало неприятное известие: мероприятие перенесли всего за день до начала. О случившемся женщина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Поездка стала для семьи настоящим испытанием. Екатерина готовилась к ней с августа: брала отпуск, договаривалась об освобождении сына от занятий, заранее покупала билеты на поезд и искала жилье. Мальчик с инвалидностью с первого класса живет с сахарным диабетом и нуждается в постоянном введении инсулина. Концерт должен был стать особенным подарком на его 15-летие, которое он отметил в сентябре.

При этом о переносе выступления женщина узнала уже после прибытия в Екатеринбург. Сообщение на электронную почту пришло, когда они с сыном вышли из поезда. Вместо 26 ноября концерт состоится только 20 февраля 2027 года.

«Я вообще чувствую вину, потому что у меня, получается, ребенок вообще без подарка на пятнадцатилетие остался», — призналась Екатерина.

Новая дата семье не подходит. В феврале мальчику предстоит лечение, кроме того, он готовится к выпускным экзаменам. Постоянно пропускать занятия ради поездок женщина не может.

Теперь Екатерина пытается вернуть деньги за билеты. При этом ее беспокоит не только стоимость самих билетов, но и сервисный сбор, который взимается при покупке. По словам женщины, семья также понесла расходы на дорогу и жилье, а воспользоваться уже купленными железнодорожными билетами после переноса концерта не сможет.

Когда Екатерина обратилась к площадке, продавшей билеты, ей сообщили о большом количестве запросов и попросили подождать. Но конкретных сроков возврата денег не назвали.

В пресс-службе группы «Градусы» Пятому каналу пояснили, что концерт не отменен, а перенесен с 26 ноября на 20 февраля 2027 года. По словам PR-менеджера коллектива Марии Кохель, причиной стали обстоятельства, не зависящие от музыкантов.

«В связи с невыполнением организатором обязательств по подготовке мероприятия концерт мог быть полностью отменен», — рассказала представитель группы.

Команда артистов решила сохранить выступление, сменить организатора и перенести мероприятие на другую дату. Таким образом музыканты рассчитывают обеспечить зрителям необходимые условия по свету, звуку и комфорту. Площадка при этом останется прежней — концерт-холл «Свобода».

В группе подчеркнули, что гастрольный график музыкантов не изменился, а все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. При этом зрители могут оформить возврат. Информация о процедуре размещена на официальных ресурсах коллектива.

«Градусы» — российская поп-группа, образованная в 2008 году в Ставрополе. Коллектив получил известность благодаря песням «Режиссер», «Голая» и «Я больше никогда». В 2012 году музыканты выступили в московском спорткомплексе «Олимпийский». Подробнее о творческом пути коллектива Пятый канал рассказывал в материале о группе и ее участниках.

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