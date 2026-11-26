В Санкт-Петербурге двое мужчин расчленили и сожгли тело умершего пенсионера, чтобы продать его квартиру — обоих приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как установило следствие, в сентябре 2023 года фигурант дела Дмитрий Хоменко договорился с сообщниками Дмитрием Акаминовым, Андреем Кудрявцевым и еще одним человеком завладеть чужой квартирой, хозяин которой ушел из жизни. Преступники знали, что владельца больше нет, поэтому забрали его паспорт и документы на жилье.

Материалы оказались в руках Хоменко, после чего тот передал их неустановленному лицу. Человек под видом умершего продал квартиру за 5,5 миллиона рублей, а полученные средства злоумышленники поделили между собой. Чтобы скрыть преступление, тело пенсионера расчленили, спрятали, а затем сожгли в поле.

Кудрявцев во время следственных мероприятий заявил, что все началось со сбитой на дороге кошки: они с Акаминовым спасли животное и отвезли к себе домой. Позже мошенники заметили, что питомец забрался в квартиру к соседу. После того как на стук никто не ответил, Акаминов пробрался в жилье через парапет и обнаружил тело хозяина. Им оказался пенсионер, которого называли дядей Витей.

Боясь ответственности за проникновение в квартиру, мужчины не стали вызывать полицию, а позвонили знакомому Хоменко, который раньше представлялся сотрудником ГИБДД. Он велел не трогать ничего до его приезда, потом забрал ключи и предложил заработать по 500 тысяч рублей за поиск документов на жилье и бумаг умершего.

Хоменко потребовал избавиться от тела, пригрозив заявить в полицию и указать на отпечатки Кудрявцева и Акаминова. Из страха попасть в тюрьму мужчины подчинились и спрятали останки. За это им дали всего 30 тысяч рублей, которых хватило только на бензин и пакеты.

По итогам всех разбирательств Приморский районный суд приговорил Акаминова и Хоменко к трем и шести годам колонии. Дело против Кудрявцева было прекращено еще в сентябре из-за его смерти.

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