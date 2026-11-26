Женщина получила денежный штраф за плач на детской площадке в Германии

Жительница германского города Гельзенкирхен поплатилась за слезы на детской площадке. О неожиданном наказании рассказало местное издание WDR.

Все началось с того, что 31-летняя Хана оказалась в неловкой и обидной ситуации: трудный день, переживания из-за финансовых трудностей и учебы довели ее до такого состояния. Она села на скамейку на площадке и зарыдала.

Спустя некоторое время к гражданке подошли сотрудники полиции, но вместо поддержки они оштрафовали ее на 25 евро. В газете заявили, что по закону взрослым запрещено находиться на территории для детей, если с ними нет ребенка.

Правоохранители не стали выяснять причину плача и моментально выписали Хане взыскание. Сама нарушительница призналась, что была потрясена действиями сотрудников.

«Можно было сначала спросить, все ли со мной в порядке и не нужна ли мне помощь», — возмутилась гражданка.

Ситуация с Ханой возмутила местных жителей. Многие жители поддержали горожанку и подчеркнули, что полицейским следовало для начала предупредить ее. Руководство Гельзенкирхена тоже отреагировало на этот инцидент, но власти лишь уточнили, что запрет на пребывание взрослых без детей важен для защиты площадок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.