В Москве заработают 1280 катков и восемь горнолыжных комплексов

В Москве подготовили масштабную инфраструктуру для зимнего досуга. В предстоящем сезоне жители и гости столицы смогут выбирать между катанием на коньках, лыжными прогулками, спусками с ледяных горок и другими развлечениями. О готовности города к зиме сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале МАКС.

Всего в столице оборудовали 1280 катков с искусственным и естественным льдом. Для любителей лыж подготовили 434 трассы общей протяженностью более 720 километров. Кроме того, в городе появятся 197 ледяных горок и 20 снежных городков. Заниматься зимними видами спорта можно будет на 2378 универсальных площадках. Также для москвичей будут доступны восемь горнолыжных комплексов.

Особое внимание уделили крупным городским пространствам. После завершения третьего этапа благоустройства в Парке Горького откроется обновленный каток, история которого насчитывает 95 лет. Его общая площадь превысит 18 тысяч квадратных метров. Протяженность ледовых дорожек и аллей составит 2,3 километра.

Еще одной точкой притяжения станет Царская набережная музея-заповедника «Коломенское». Там вновь заработает один из самых протяженных линейных катков России. Ледовая дорожка длиной 1,7 километра повторяет изгибы Москвы-реки.

Не останется без развлечений и ВДНХ. В рамках сезона «Звездная зима» посетителей ждут массовые катания на коньках, спортивные активности, экскурсии, творческие занятия и развлекательные мероприятия.

Для поклонников лыжных прогулок в Москве подготовят 12 флагманских трасс. Они появятся в том числе в «Лужниках», парке 850-летия Москвы в Марьине, Битцевском лесу, парке «Яуза», природно-историческом парке «Тушинский», национальном парке «Лосиный остров» и Измайловском парке.

Параллельно столица готовится к новогодним праздникам. Центр города и жилые районы украсят более четырех тысяч световых декоративных конструкций и искусственных елей.

«Москва готова к сезону зимнего отдыха», — подчеркнул Сергей Собянин.

Развитие спортивной инфраструктуры остается одним из направлений городской политики. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ближайшие три года в Москве планируют построить 49 спортивных объектов. На эти и другие задачи, связанные с физической активностью жителей столицы, предусмотрели 432,5 миллиарда рублей. При этом город намерен создавать условия для занятий спортом в шаговой доступности от дома и в любое время года.

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