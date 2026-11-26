Евгения Свиридова: плесень возвращается в частные дома из-за плохой теплоизоляции

Главная причина постоянно возвращающейся плесени в частных домах — недостаточная теплоизоляция. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации производителей минеральной изоляции «Росизол» Евгения Свиридова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, проблема заключается не столько в общей температуре воздуха в помещении, сколько в отдельных участках дома, которые недостаточно защищены от холода. В первую очередь необходимо проверить углы, места соединения окон и дверей со стенами, армопояса и перемычки. Именно там из-за перепада температур и повышенной влажности может образовываться конденсат — капли воды на холодных поверхностях. Со временем это создает благоприятные условия для появления грибка.

Масштабы проблемы подтверждает исследование ассоциации. С плесенью сталкивались 85% владельцев частных домов. При этом у 41% опрошенных грибок появлялся повторно. Только 32% участников исследования удалось избавиться от него окончательно.

Однако прежде чем покупать противогрибковые средства и приступать к обработке стен, необходимо разобраться с источником сырости. Свиридова советует проверить кровлю, водостоки, фундамент, отмостку вокруг дома и трубы. Кроме того, важно убедиться, что исправно работает вентиляция, а фасад, штукатурка и гидроизоляция не имеют повреждений.

Если в доме есть протечки, их необходимо устранить в первую очередь. В противном случае влага продолжит проникать внутрь конструкций, а плесень будет появляться снова, даже после тщательной обработки пораженных поверхностей.

Борьбу с грибком следует начинать не с его удаления, а с устранения условий, в которых он размножается. Иначе попытки отмыть стены могут оказаться лишь временной мерой.

Как обнаружить источник сырости в квартире и не дать плесени вернуться? Эксперты советуют обращать внимание на углы наружных стен, участки за мебелью и пространство возле окон. Также специалисты рекомендовали проверять герметичность швов, состояние труб и работу вентиляции. Если влажность постоянно превышает норму, даже качественная обработка стен не решит проблему.

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