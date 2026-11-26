Джаред Кушнер назвал Владимира Путина исторической фигурой и гроссмейстером

Спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что президент России Владимир Путин является значимой исторической фигурой. Свое отношение к главе государства он выразил в интервью главе Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Кушнер отметил подход российского лидера к переговорам с американской стороной по урегулированию на Украине. По его словам, Путин тщательно готовится к подобным встречам и очень хорошо разбирается во всех вопросах.

«Путин очень организован… Он, безусловно, гроссмейстер политики, он историческая фигура. Он всегда очень хорошо подготовлен, очень вдумчив, делает много заметок во время разговора, а затем корректно излагает позицию», — сказал спецпосланник.

Зять Трампа также подчеркнул, что в мире к президенту России относятся по-разному, но это не умаляет его политических заслуг.

Кушнер с 2025 года активно участвует в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Он неоднократно встречался как с представителями киевского режима, так и лично с Путиным в составе американской делегации. В декабре 2025 года вместе со Стивом Уиткоффом политик прилетел в Москву на первую встречу с российским лидером по вопросам ситуации на Украине.

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