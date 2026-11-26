Любовь Успенская заявила, что Мария Захарова помогла ей помириться с дочкой

Певица Любовь Успенская вспомнила, как официальный представитель МИД России Мария Захарова спасла отношения артистки с дочерью Татьяной Плаксиной. О тяжелой разлуке и помощи она рассказала на своем сольном концерте в Санкт-Петербурге.

Исполнительница заявила, что переживания из-за разрыва связей с родным человеком оказались настолько сильными, что она не могла не только петь, но и нормально разговаривать. Все изменилось после звонка от российского дипломата.

«Я перестала петь, не могла говорить, но мне позвонила наш дипломат Мария Захарова и сказала: „Прекратить“. Она почувствовала мою боль и написала стихи. Так родилась песня „Я слишком тебя люблю“», — сказала Успенская.

Певица призналась, что поначалу не могла исполнять эту песню, так как каждый раз к горлу подступал ком. Когда ситуация в жизни артистки наладилась, она поняла, что материнская любовь может спасти ребенка, а в композицию звезда вкладывает уже положительные эмоции.

Сама Захарова не раз спасала отношения звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, представитель внешнеполитического ведомства летом этого года в очередной раз помогла Успенской — на этот раз она способствовала примирению исполнительницы и поэта Ильи Резника. Артисты не общались друг с другом почти 30 лет, но все конфликты удалось устранить на дне рождения общей подруги.

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