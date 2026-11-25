В Москве состоялся долгожданный премьерный предпоказ фильма «Мазерати» — картины о легендарной автомобильной династии с по-настоящему звездным составом. Одно только перечисление актеров впечатляет: Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба и Энди Гарсиа.

Российские зрители смогут увидеть байопик в кинотеатрах с 3 декабря. Картину выпустит кинокомпания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») совместно с Art Pictures Distribution.

Премьерный вечер собрал немало знаменитостей, блогеров и представителей шоу-бизнеса. Многие решили разделить кинопремьеру с самыми близкими: Дмитрий Тарасов появился вместе с супругой, Надежда Сысоева — с возлюбленным, а Тимур Родригез также вышел на красную дорожку не в одиночестве. В этот вечер звездная публика явно предпочла парные выходы сольным появлениям.

Не обошлось и без модных экспериментов. Атмосфера картины вдохновила гостей на образы в стиле спортивного шика: кто-то сделал ставку на расслабленную элегантность, а кто-то добавил в наряд эффектные детали.

Кто выбрал эффектный выход, кто пришел за компанию с любимыми, а чьи образы лучше всего вписались в автомобильную эстетику вечера? Предлагаем рассмотреть гостей премьерного показа на красной дорожке — в фоторепортаже 5-tv.ru!

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