Сысоева заступилась за Лопыреву после шутки жены Сарика Андреасяна

В Москве состоялся премьерный предпоказ фильма «Мазерати» — байопика о легендарной автомобильной династии, собравшего по-настоящему звездный международный состав. Светское мероприятие стало поводом не только познакомиться с картиной, но и обсудить последние события из жизни звезд.

Актриса Надежда Сысоева в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru высказалась о громком конфликте Виктории Лопыревой и Лизы Моряк, который разгорелся после шутки о режиссере Сарике Андреасяне.

Скандал начался после публикации Моряк шуточного ролика. Поводом стали кадры со светского мероприятия, на котором ее супруг сидел рядом с Викторией Лопыревой. Актриса иронично намекнула, что муж не засматривается на других женщин благодаря привороту.

Однако модель юмор не оценила. В ответ она довольно резко высказалась о профессиональных успехах Моряк, предположив, что с кино у актрисы дела обстоят не слишком хорошо.

Сысоева призналась, что сама оказывалась в похожей ситуации, поэтому решила поддержать обеих участниц перепалки.

«Я сама была в такой ситуации, если честно, и хочу поддержать обеих девушек, потому что у нас в стране очень плохо относятся к пародиям. Так что и Лизу не поняли, ну и Вика незаслуженно получила так много хейта. Поэтому надеюсь, они быстро решат эту проблему и справятся», — рассказала артистка.

При этом Надежда не увидела в поведении Лопыревой попытки привлечь внимание режиссера. По ее мнению, модель просто позировала для камеры своего SMM-менеджера.

Сысоева также не стала искать скрытый смысл в публикации Моряк. Актриса предположила, что Лиза могла снять ролик просто ради контента: сейчас она отдыхает в отпуске, а такие поездки обычно становятся поводом для новых публикаций.

«Ну не знаю, она же сейчас в отпуске, а в отпуске ты делаешь много контента, поэтому я думаю, просто так», — заключила Надежда.

Таким образом, Сысоева призвала не искать в шуточном видео намеренной провокации и не превращать безобидную пародию в повод для масштабной травли.

Кстати, саму картину, в которой снялись Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба и Энди Гарсиа, российские зрители смогут увидеть фильм в кинотеатрах с 3 декабря. Прокатчиком выступит «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг «Национальная Медиа Группа», совместно с Art Pictures Distribution.

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