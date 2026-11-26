Лерчек показала палату в пекинской клинике и рассказала о лечении рака

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поделилась с подписчиками своим пребыванием в пекинском онкологическом госпитале. Звезда, борющаяся с раком желудка четвертой стадии с метастазами, готовится к сложному лечению, пишет 7Дней.

В своем обращении, опубликованном в личном блоге, Валерия показала палату, где ей предстоит провести ближайший месяц. Она также познакомила поклонников со своим лечащим врачом, профессором Ли, раскрыла подробности первых назначений и рассказала о предстоящих этапах терапии.

По словам Чекалиной, из аэропорта ее сразу доставили в стационар, где начались осмотр и диагностика. Звезда сдала кровь и сделала УЗИ. Поскольку медперсонал не знает английского, за ней закрепили личного переводчика.

«У меня в оболочках головного мозга метастазы и, возможно, проведут облучение. Сейчас еще делается исследование. В пятницу соберут консилиум, будем решать. Профессор Тинь, который занимается мной, сказал, что обязательно меня вылечит ради моих четверых детей», — заявила она.

Лерчек отметила, что готовится к CAR-Т клеточной терапии. Чтобы уменьшить опухоль перед введением модифицированных клеток, звезде назначили курс капельниц с сочетанием классических протоколов и препаратов традиционной китайской медицины.

Знаменитость призналась, что постоянное общение с профессором Ли стало настоящей опорой после непростого перелета. Звезда отправилась в Пекин одна, так как ее возлюбленному Луису Сквиччиарини в выезде из России из-за отсутствия российского загранпаспорта.

Разлуку с близким человеком Лерчек пережила непросто: сразу перед вылетом у звезды поднялась температура и усилились боли в костях. Первая ночь после перелета тоже далась с трудом: из-за разницы во времени блогер начала привыкать к новому часовому поясу.

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