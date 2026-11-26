Москву и Центральную Россию после снегопадов накроют сильные морозы

А сейчас о снежном коллапсе, география которого сегодня вышла далеко за пределы столичного региона. Балканский циклон «Вилка» не только принес рекордные для начала сезона сугробы, но и вскрыл целый ряд проблем — от готовности коммунальных служб до устойчивости энергосистем. И теперь предстоит еще один экзамен — на этот раз морозами. За тем, как регионы противостоят стихии, наблюдал корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Сугробы, порывистый ветер, плохая видимость. Множественные ДТП парализуют движение. Кто-то не справился с управлением и вылетел в кювет. Кто-то буксует на эстакадах и перекрывает дорогу. Цвет настроения красный — на крупных магистралях столицы.

Чтобы сесть в автобус, люди стоят в длинных очередях. Снегопад нарушил расписание автобусов. Общественный транспорт тоже буксует. На выручку приходят пассажиры.

Похоже, впору обновлять и народный календарь. Новая примета гласит: если робот-курьер застрял, значит, пришла настоящая зима. Новый тренд — вытолкни из сугроба доставщика — набирает популярность.

Для пешеходов такая прогулка тоже превратилась в испытание. Вместо легкого мороза и скрипа снега под ногами — ледяной ветер и сырость.

«Сейчас мы идем, и очень ноги уже промокли, и вообще холодно», — поделились прохожие.

«Вот такая сырость, ветрено. Я, конечно, такую погоду не люблю».

Сейчас желтый уровень опасности объявлен в центральной части страны. Вот так выглядит циклон «Вилка» из космоса. Его маршрут легко отследить по кадрам из регионов. Первыми ощутили мощь снегопадов западные регионы. В Нижнем Новгороде зима наступила за одну ночь. Сугробы выросли почти до 20 сантиметров.

«Вчера вечером снега не было, сегодня с утра выходим — все вокруг в снегу», — рассказал прохожий.

Куда жестче циклон ударил по Рязанской области. Тяжелый мокрый снег налип на провода и повалил деревья. Без света остались больше ста населенных пунктов, на железной дороге сбились с графика 35 поездов.

«Сейчас очень неприятная погода. Сыро, влажно, скользко. Это сегодня еще совсем плюсовая температура», — рассказала Людмила Зотова.

«Сложно, но мы справляемся!» — поделилась жительница Рязани.

Синоптики предупреждают: этот снег уже не растает.

«Циклон медленно уходит, но так как он закручивается против часовой стрелки, то зона с осадками остается над Москвой. И наиболее сильные осадки — это треугольник Тула — Москва — Рязань», — сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Коммунальщики работают по всему городу. Тротуары чистят тракторы, чтобы пешеходы могли свободно передвигаться. Снег сгружают погрузчики и отвозят его на снегоплавильные комбинаты. Там, где спецтехника не справляется, в бой идут лопаты.

Главная проверка на прочность для коммунальщиков и водителей еще впереди. По прогнозам, в ближайшее время температура выше нуля не поднимется. Напротив, ожидаются заморозки, а на дорогах появится наледь.

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