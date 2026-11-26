От сугробов к гололеду: циклон «Вилка» готовит Центральной России новый удар
Москву после снегопадов накроют сильные морозы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Москву и Центральную Россию после снегопадов накроют сильные морозы
А сейчас о снежном коллапсе, география которого сегодня вышла далеко за пределы столичного региона. Балканский циклон «Вилка» не только принес рекордные для начала сезона сугробы, но и вскрыл целый ряд проблем — от готовности коммунальных служб до устойчивости энергосистем. И теперь предстоит еще один экзамен — на этот раз морозами. За тем, как регионы противостоят стихии, наблюдал корреспондент «Известий» Захар Акопов.
Сугробы, порывистый ветер, плохая видимость. Множественные ДТП парализуют движение. Кто-то не справился с управлением и вылетел в кювет. Кто-то буксует на эстакадах и перекрывает дорогу. Цвет настроения красный — на крупных магистралях столицы.
Чтобы сесть в автобус, люди стоят в длинных очередях. Снегопад нарушил расписание автобусов. Общественный транспорт тоже буксует. На выручку приходят пассажиры.
Похоже, впору обновлять и народный календарь. Новая примета гласит: если робот-курьер застрял, значит, пришла настоящая зима. Новый тренд — вытолкни из сугроба доставщика — набирает популярность.
Для пешеходов такая прогулка тоже превратилась в испытание. Вместо легкого мороза и скрипа снега под ногами — ледяной ветер и сырость.
«Сейчас мы идем, и очень ноги уже промокли, и вообще холодно», — поделились прохожие.
«Вот такая сырость, ветрено. Я, конечно, такую погоду не люблю».
Сейчас желтый уровень опасности объявлен в центральной части страны. Вот так выглядит циклон «Вилка» из космоса. Его маршрут легко отследить по кадрам из регионов. Первыми ощутили мощь снегопадов западные регионы. В Нижнем Новгороде зима наступила за одну ночь. Сугробы выросли почти до 20 сантиметров.
«Вчера вечером снега не было, сегодня с утра выходим — все вокруг в снегу», — рассказал прохожий.
Куда жестче циклон ударил по Рязанской области. Тяжелый мокрый снег налип на провода и повалил деревья. Без света остались больше ста населенных пунктов, на железной дороге сбились с графика 35 поездов.
«Сейчас очень неприятная погода. Сыро, влажно, скользко. Это сегодня еще совсем плюсовая температура», — рассказала Людмила Зотова.
«Сложно, но мы справляемся!» — поделилась жительница Рязани.
Синоптики предупреждают: этот снег уже не растает.
«Циклон медленно уходит, но так как он закручивается против часовой стрелки, то зона с осадками остается над Москвой. И наиболее сильные осадки — это треугольник Тула — Москва — Рязань», — сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Коммунальщики работают по всему городу. Тротуары чистят тракторы, чтобы пешеходы могли свободно передвигаться. Снег сгружают погрузчики и отвозят его на снегоплавильные комбинаты. Там, где спецтехника не справляется, в бой идут лопаты.
Главная проверка на прочность для коммунальщиков и водителей еще впереди. По прогнозам, в ближайшее время температура выше нуля не поднимется. Напротив, ожидаются заморозки, а на дорогах появится наледь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 26 нояб
- Сугробы спасут от выговора: Роструд неожиданно вступился за опоздавших
- 25 нояб
- Сугробы до 25 сантиметров: как Москва справляется с мощной метелью
- 25 нояб
- Сильный снегопад может стать уважительной причиной опоздания на работу
- 25 нояб
- «Вилка» закрутила Москву в снежный вихрь: сугробы могут остаться до весны
- 24 нояб
- Как 400 Останкинских башен: Москву завалит гигантской массой снега
- 24 нояб
- Организм подает сигнал SOS: какие болезни обостряются при перемене погоды
- 24 нояб
- Мощнейший снегопад накроет Москву: жителей попросили на два дня отказаться от машин
- 23 нояб
- Утепляемся: когда Москву накроет метель
- 23 нояб
- Морозы, метели или оттепель: что скрывает последняя неделя ноября
- 23 нояб
- Зима начнется с сюрпризов: синоптик рассказал о погоде в декабре
Читайте также
79%
Нашли ошибку?