Взрыв бензовоза в Каире унес жизни 30 человек

В Каире произошла чудовищная авария с бензовозом. Море огня охватило автомобили на трассе после того, как бензовоз врезался в отбойник и перевернулся. За первым взрывом последовала серия детонаций.

Пламя перекинулось еще на десять легковых машин, оказавшихся поблизости. Все они практически мгновенно выгорели дотла. В результате происшествия погибли 30 человек, еще 15 пострадавших госпитализированы.

Трагедия произошла на кольцевой автодороге в районе Эль-Варрак провинции Гиза, неподалеку от Каира. На место происшествия направили 39 машин скорой помощи. Пострадавших распределили по трем ближайшим больницам. По предварительным результатам осмотра, водитель бензовоза потерял управление, после чего грузовик врезался в бетонное ограждение и загорелся. Прокуратура Египта начала расследование, чтобы установить точные обстоятельства аварии и причины возгорания.

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