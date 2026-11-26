Генассамблея ООН одобрила российскую резолюцию об опасности военного ИИ

Новые вызовы мировой безопасности сегодня оказались в центре внимания ООН. Профильный комитет одобрил российскую резолюцию по искусственному интеллекту. В документе отдельно обозначены риски технологической монополии. Особенно остро этот вопрос стоит в военной сфере, где нейросети уже становятся участниками процесса принятия решений. И если обычная компьютерная ошибка может стоить денег, то здесь на кону — человеческие жизни. О том, к чему уже привели попытки милитаризации нейросетей и о новых угрозах — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Вот так сам искусственный интеллект по нашему заданию смоделировал порабощение человечества нейросетями. Сначала в качестве целей определяется все живое. И уже через несколько минут ИИ — на вершине пищевой цепочки.

Дроны с ИИ. Самый страшный вариант. Использование искусственного интеллекта в военных целях — не секрет. Система «Палантир», в которую раньше интегрировали нейросеть Клод, применяется ВСУ. Украина превращена в испытательный полигон с реальными жертвами. Теперь — следующий этап.

Литва. Руднинкай. 12 километров до Белоруссии. Здесь немецкий бундесвер тренирует дроны-камикадзе. Для войны с нами.

— Может ли Германия выиграть потенциальную войну против России? — спросил журналист Bild.

— Дроны сыграют решающую роль в ведении наземных боевых действий. Именно поэтому мы так стремимся интегрировать эти беспилотные системы, — ответил генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

Не «если или могут». А «сыграют». У них все решено. Вот только точность сомнительна.

Когда группа небольших FPV-дронов должна была пролететь над зрителями, один из них отклонился от курса — и врезался сзади в зрительскую трибуну.

Для Запада это «сопутствующие потери». В иранском Минабе во время операции США удар пришелся на школу для девочек. 170 погибших. Якобы «погрешность» системы «Палантир» — она неверно определила цель.

«Некоторые модели определяли в качестве целей гражданских лиц, сдающихся в плен военнослужащих и машины скорой помощи. Даже когда они видели последствия своих действий, даже когда им говорили, что нельзя бить по гражданским, они продолжали выбирать цели неверно», — рассказал соучредитель и генеральный директор Vals AI Райан Кришнан.

В ООН даже собрали специальное заседание по искусственному интеллекту.

«Новые технологии сами по себе не порождают конфликтов, как и не гарантируют их предотвращение. Все зависит от целей и способов их применения. Они не должны подменять критическую оценку результатов человеком», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Именно так действуют наши войска. Хирургически. Человечно. Множество эпизодов: как операторы FPV-дронов не просто идентифицируют мирных жителей, а помогают им выйти из зоны боевых действий.

Соотношение числа погибших мирных жителей и военнослужащих составляет примерно один к семнадцати. Это один из самых низких показателей среди современных войн и самый низкий среди конфликтов сопоставимого масштаба, интенсивности и продолжительности в новейшей истории.

На Западе ставка не на человека. Очень удобно: даже в случае ошибки живого оператора дрона можно все «валить» на бездушную машину. Но перспективы ужасают самих разработчиков нейросетей.

«Бункеры покупают не только генеральные директора для себя, но и обычные сотрудники. Когда появится ИИ, способный к полноценному самосовершенствованию, люди больше никому не понадобятся», — заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT) и соучредитель Института будущего жизни Макс Тегмарк.

И этот вариант в кругах разработчиков ИИ рассматривают как вероятный.

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