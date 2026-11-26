Красная икра из подвала и фальшивые отзывы: как россиян травят перед Новым годом
За полкило сомнительного продукта просят тысячу рублей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Покупатели теряют до 20 тысяч рублей при заказе красной икры из интернета
Угроза здоровью может скрываться не только в табачных лавках, но и на новогоднем столе. В России уже начался икорный ажиотаж, на котором спешат нажиться мошенники и подпольные торговцы. Рынок заполонили заманчивые предложения — якобы настоящий камчатский деликатес по невероятно низким ценам. Причем торговлю разворачивают не только в интернете, но и прямо в подъездах жилых домов. Без маркировки, документов и даже срока годности. Как в погоне за праздничным деликатесом не стать жертвой аферистов и что на самом деле скрывается за подозрительно низкой ценой — выяснил корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.
Икра из подвала без маркировки и срока годности. Пробуем на свой страх и риск.
«У меня внуки ее хряпают бочками», — рассказывает продавец.
Продажа прямо в подъезде. Торгует консьерж дядя Саша. Якобы эта красная икра поступает в подсобку прямиком с Камчатки. Цена за полкило — тысяча рублей.
«Чуть солоноватая, да? Ну такая, да», — комментирует продавец.
Продавец не скрывает — деликатес восстановленный. Так называют икру, которая уже успела лопнуть. Ее перемалывают в однородную массу, после этого воссоздают форму с помощью загустителей, консервантов и красителей.
«Из меня барыгу сделали, я в жизни никогда не торговал», — оправдывается продавец.
Рыба ищет, где глубже, а человек — где дешевле. Объявления о продаже точно такой же икры можно легко найти в интернете. Розница и опт. Цены — в десятки раз ниже, чем в популярных продуктовых сетях. Возникает вопрос: может ли эта икра попасть на прилавки магазинов под видом натуральной?
«Не покупайте там ничего!» — предупреждают специалисты.
Светлана Межевеч уже успела подумать, что поймала золотую рыбку. Но желания так и не исполнились. За полтора месяца до Нового года она наткнулась на рекламу магазина морепродуктов.
Яркие фотографии морепродуктов и десятки положительных отзывов. Предложение, от которого невозможно отказаться. Клиентка сделала заказ на 19 500 рублей, включая доставку с Камчатки до Москвы.
«Это был обычный банковский перевод, со мной общалась менеджер Алена. Все выглядело очень убедительно, были отзывы реальных людей», — рассказала пострадавшая Светлана Межевеч.
Товар так и не нашел адресата. Клиентка попыталась выразить негодование, но продавец был нем как рыба. Тут же заблокировал ее.
Похожая история произошла и с Сергеем Васильевым. Бился как рыба об лед — деньги потрачены, но икры на праздничном столе так и не оказалось.
«Заказ вышел на 13 400 рублей. В течение двух-трех дней ждите звонка от курьера, но звонка не последовало», — рассказал пострадавший Сергей Васильев.
На календаре еще ноябрь. Но икорный ажиотаж уже начался.
Аферисты начинают работу за несколько месяцев до Нового года. Создают сайты, публикуют видеоотзывы довольных покупателей и даже указывают адреса офисов, куда в крайнем случае можно приехать с претензиями. Однако никакой физической точки магазина на самом деле не существует. Вот и в нашем случае — на Дербеневской набережной о «Рыбном рае» никто не слышал.
Другое дело — официальные магазины. На каждой банке есть маркировка и QR-коды.
«Указано: икра форели, производитель, срок годности, кем и как выловлена. Наводите камеру на QR-код, и вам все покажет», — показал главный администратор рыбного магазина Владимир Жупинский.
Такому товару можно доверять. А если не устроит качество — обратиться к продавцу с претензией. А вот к консьержу подъезда со справкой из больницы точно не придешь. Скупой платит дважды — если выживет.
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