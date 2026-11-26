Депутаты Бундестага обвинили Мерца в росте расходов на оборону и помощь Украине

Между тем у Европы, которая выдвигает условия Москве, все больше собственных проблем. На этой неделе отбор газа из европейских хранилищ достиг максимума за десять лет, при этом они заполнены лишь на 68%. А почти половина промышленных компаний ЕС, по данным Financial Times, испытывает финансовые трудности.

Одна из главных причин — дорогая энергия. В Германии протесты и забастовки становятся едва ли не ежедневными, однако власти продолжают финансировать Киев. Что по этому поводу думают сами депутаты Бундестага — выяснял корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Дебаты в режиме политического локдауна. Немецкая оппозиция вступает в ожесточенный поединок с Мерцем.

«Вы войдете в историю как канцлер банкротства Германии», — заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

На кону — крупнейший бюджет в послевоенной истории страны. И ключевое в нем — очередные военные расходы.

«Помните одно и запомните это навсегда: мир в Европе возможен только с Россией и Соединенными Штатами, а не без них», — подчеркнула сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Каждый пятый евро направят на оборону. Рекордные заимствования закрепляют финансовый курс на противостояние с Россией.

А прямо в этот момент под окнами Бундестага требуют дипломатии. Активисты в образах Мерца и министра обороны Бориса Писториуса крушат картонные больницу и молодежный центр. А затем водружают новый символ власти — золотой танк.

Вот и в зале парламента спор ровно о том же. О приоритетах бюджета на будущий год, который, похоже, становится очень далёк от прежнего образа жизни.

Отбиваясь от упреков оппозиции, Мерц вновь апеллирует к российской угрозе и получает новую порцию недовольства из зала.

«Не слишком ли много денег мы тратим на поддержку Украины?» — задает вопрос канцлер Германии.

«Да!» — раздаются возгласы из зала.

«Россия точно знает, чего хочет. Россия хочет большего, чем Украина», — продолжает Мерц.

И вышедшая как раз сегодня статистика не добавляет уверенности. Рост немецкой экономики в третьем квартале оказался хуже прогнозов и составил всего 0,1%. Рабочие бастуют, а профсоюзные шествия все больше напоминают траурные процессии. Смерть с косой, гробы, в которых рабочие символически хоронят будущее.

А среди руководителей концернов назревает свой сырьевой бунт.

«Мы успешно развивались благодаря тому, что в том числе российский газ, который был очень дешевым, позволял обеспечивать промышленность недорогой энергией. А теперь сложилась парадоксальная ситуация: своей ошибочной санкционной политикой мы взвинтили цены на энергию», — указал Оливер Хильбургер, глава профсоюза работников автомобильной и металлургической промышленности Zentrum.

По иронии судьбы, о собственной, независимой от властей стратегии они говорят сегодня под исторической вывеской берлинского «Кафе Москва». Она напоминает о временах, когда Германии не приходилось сидеть на жесткой финансовой и энергетической диете.

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