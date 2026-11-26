Новым ведущим автомобильного шоу Top Gear станет Гордон Рамзи

Известный британский ресторатор и шеф-повар Гордон Рамзи присоединится к команде популярного автомобильного шоу Top Gear. Об этом официально объявила вещательная корпорация BBC.

Рамзи займет место ведущего проекта, который вернется на телеэкраны в 2028 году. Старт съемок запланирован на 2027-й, а имена остальных участников программы пока держатся в секрете. Само шоу готовится поделиться с поклонниками неожиданными историями и «эпическими приключениями».

Воссоздатели культовой передачи о машинах намерены охватить «всю Великобританию и весь мир». Сам Рамзи заявил, что готов к новому вызову и полон энтузиазма. Ресторатор хочет привнести в Top Gear «свежую энергию и амбициозность». По его словам, проект должен не только развлекать, но и вызывать хаос.

Рамзи прославился своим эпатажем и жестким общением с участниками телешоу. Так, во время съемок передач «Адская кухня» или «Кошмары на кухне» повар резко критиковал гостей и не подбирал выражений. В накаленных сценах доходило до швыряния тарелками и сковородками.

Кроме того, ресторатор известен своими острыми шутками в сторону вегетарианцев. В 2016 году он на своей странице заявил, что страдает «аллергией на веганов». До этого Рамзи говорил, что не хочет своих детей видеть вегетарианцами.

Программа Top Gear посвящена автомобилям и любителям скорости. Первый выпуск состоялся в 1977 году, но своего пика популярности достигла в 2000-е, когда у руля шоу встали Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Программу смотрели сотни миллионов зрителей по всему миру.

Еще одним ключевым персонажем был таинственный пилот-испытатель по кличке «Стиг». В 2009 году на его роль пригласили легенду «Формулы-1», гонщика Михаэля Шумахера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.