Умер экс-гитарист золотого состава Duran Duran Энди Тейлор

Британский музыкант, участник рок-группы Duran Duran Энди Тейлор умер на 66-м году жизни. О смерти артиста сообщили на официальной странице коллектива в социальной сети Instagram*.

Тейлора не стало 23 ноября, но информация об уходе из жизни появилась на следующий день. В пресс-службе заявили, что музыкант умер в окружении своих близких. С 2018 года он боролся с раком предстательной железы.

«Гитарист Энди Тейлор, любимый муж, отец и дедушка, умер после долгой и храброй борьбы с раком предстательной железы. Ему было 65 лет», — говорится в сообщении.

Артист появился на свет в 1961 году. Он был известен не только как гитарист «золотого» состава Duran Duran, но и как автор песен. В группу музыкант пришел в 1980 году и пробыл в ней пять лет. Гитарист воссоединился с Duran Duran уже в 2001 году, но в 2006-м он снова покинул коллектив.

Кроме того, Тейлор стоял у истоков группы The Power Station и участвовал в рождении альбома Рода Стюарта Out of Order. В 2022 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.

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