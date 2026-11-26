Надежда Сысоева призналась, что хочет выйти замуж и родить ребенка

Актриса Надежда Сысоева появилась на премьерном предпоказе фильма «Мазерати» в Москве вместе со своим молодым избранником. Звезда Comedy Woman не скрывает, что задумывается о замужестве и уже обсуждает с возлюбленным планы на будущее. Правда, до предложения руки и сердца пока дело не дошло.

В разговоре с 5-tv.ru артистка призналась, что свадьбы у пары еще не было. Однако это вовсе не означает, что влюбленные не строят совместных планов. По словам Сысоевой, они спокойно обсуждают возможное развитие отношений и считают такие разговоры совершенно естественными.

«Нет, у нас еще пока не было свадьбы, не было предложения, поэтому... Там посмотрим. Мы это обсуждаем, это не намеки, это все нормально для здоровой пары обсуждать планы», — поделилась Надежда.

При этом актриса не исключает, что свадьба может состояться в обозримом будущем. Если в ее личной жизни произойдут важные перемены, журналисты, пообещала звезда, узнают об этом одними из первых.

Но замужество — не единственное желание Сысоевой. В преддверии Нового года она уже определилась с тем, о чем собирается попросить судьбу. В список желаний вошли сразу три важных события: собственный дом, свадьба и пополнение в семье.

«Пока я просто писала в интервью, что это мои желания, которые я буду загадывать в этот Новый год. Купить дом, выйти замуж и пополнение в семье», — призналась артистка.

Таким образом, следующий год может стать для Надежды временем больших перемен. Пока же актриса наслаждается отношениями и не торопит события, оставляя поклонникам возможность следить за развитием ее романтической истории.

Байопик о легендарной автомобильной династии с участием Аль Пачино, Энтони Хопкинса, Джессики Альбы и Энди Гарсиа выйдет в российский прокат 3 декабря. Картину выпустит «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») совместно с Art Pictures Distribution.

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