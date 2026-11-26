В Китае задержали женщину, пытавшуюся провезти 21 змею в носках

На пограничном пункте Футянь в китайском Шэньчжэне таможенники сорвали дерзкую попытку нелегального ввоза живых рептилий. Женщина пыталась пронести через границу 21 живую змею, спрятав их прямо на себе, сообщило агентство Sina.

Способ маскировки оказался весьма изобретательным: змей злоумышленница поместила в носки, а получившиеся свертки закрепила на голенях. Для дополнительной маскировки она надела черные наколенники, которые зафиксировала скотчем.

Подозрения у сотрудников таможни возникли почти сразу. Они заметили ее неестественную походку и чересчур широкие брюки. Кроме того, перед прохождением контроля гражданка не заполнила декларацию.

Когда ее остановили для досмотра, тайный груз быстро обнаружили: под наколенниками находились свертки из носков, в каждом из которых было по три рептилии. Всего таможенники вытащили 21 змею, уточнили в издании.

Представители карантинного центра заявили, что изъятые животные оказались подвязочными змеями, которые в КНР относятся к чужеродным видам. В таможенной службе подчеркнули, что по законам ввоз живых существ и растений возможен только при наличии специального разрешения.

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