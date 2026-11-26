Надежда Сысоева выбрала форму бриллианта для обручального кольца

Возлюбленный актрисы Надежды Сысоевой Николай, известный в интернете под псевдонимом Коля Безопасность, рассказал, каким обручальным кольцом хотел бы порадовать избранницу. Оказалось, звезда Comedy Woman уже определилась с предпочтениями, а ее мужчина запомнил главное пожелание. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на предпоказе фильма «Мазерати» в Москве.

По словам Николая, Надежде нравятся бриллианты определенной формы. Именно такой камень он и намерен однажды преподнести возлюбленной.

«Ей нравится грушевидный бриллиант. Вот на него будем стараться работать», — с улыбкой поделился мужчина.

При этом раскрывать подробности возможного предложения Николай не стал. В частности, он отказался рассказывать, где именно хотел бы сделать Надежде предложение руки и сердца, оставив романтическую интригу при себе.

«Что-то же надо оставить в секрете, поэтому давайте локацию тогда оставим», — объяснил избранник актрисы.

Похоже, экзамен на знание вкусов будущей невесты Николай уже прошел. Теперь остается дождаться самого предложения: ранее Надежда призналась, что они с возлюбленным обсуждают свадьбу и даже задумываются о пополнении в семье. Среди главных желаний на Новый год актриса назвала покупку собственного дома, замужество и рождение ребенка.

Российская премьера байопика, в котором сыграли Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба и Энди Гарсиа состоится 3 декабря. Картину выпустит «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») совместно с Art Pictures Distribution.

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