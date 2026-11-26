Роскачество: определить икру в рыбе по внешнему виду нельзя

По внешним признакам трудно определить, есть ли в форели красная икра, а домашняя засолка деликатеса чревата серьезными последствиями. О том, как грамотно выбирать рыбу и правильно замораживать добытую икру, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Специалисты отметили, что округлое брюшко самки перед нерестом не может служить гарантией наличия икры. Такой признак нельзя считать достоверным — по нему не получится точно определить ни пол рыбы, ни наличие зрелой икры.

При этом эксперты подчеркнули, что замораживать извлеченный продукт следует при строгом соблюдении температурного режима. Особенно это важно для икры диких лососевых, так как в ней могут находиться паразиты. Правильный процесс помогает снизить риски.

«Обычная бытовая морозильная камера не всегда обеспечивает условия, необходимые для их уничтожения. Не стоит рассчитывать и на то, что домашняя засолка сама по себе сделает икру безопасной: соль не гарантирует гибели паразитов», — уточнили в ведомстве.

Специалисты добавили, что для получения безопасного деликатеса, необходимо подготовить икру. Сперва надо проверить, свежая ли рыба. Если чувствуется неприятный запах, заметны слизь или мясо кажется рыхлым, то лучше не использовать продукт.

Отсутствие красной икры на новогоднем столе никак не испортит предстоящий праздник. В этом году ее цена заметно возросла, поэтому можно обойтись и без нее. Вместо привычного деликатеса подойдут более бюджетные варианты — икра сельди, минтая и щуки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.