Невролог Королев: мозг не способен решать несколько сложных задач одновременно

Погоня за многозадачностью — это обманчивое ощущение продуктивности: мозг не способен параллельно решать несколько сложных задач одновременно. Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач-невролог Алексей Королев.

По словам специалиста, орган при жизни в «режиме Цезаря» лишь быстро перескакивает между задачами, из-за чего человек может терять до 40% рабочего времени. Он перечислил семь тревожных сигналов когнитивной усталости.

К ним относятся трудности с концентрацией даже на простых делах, необходимость перечитывать текст, чтобы уловить смысл, повышенная забывчивость, раздражительность из-за пустяков, тяжесть в голове или головная боль напряжения к вечеру, долгое засыпание без бодрости утром и ощущение, что весь день прошел в делах, но безрезультатно.

Королев отметил, что, если эти симптомы сохраняются на протяжении нескольких недель и не проходят после выходных, лучше сразу обратиться к врачу. Он подчеркнул, что похожие проявления указывают не только на переутомление, но и на другие состояния — например, анемию, сбои в работе щитовидной железы и депрессию.

Для профилактики невролог советует выстраивать ритм блоками длительностью 25–50 минут с перерывами, выделить три-четыре момента в день для проверки сообщений, убирать телефон подальше во время основной работы, планировать наиболее трудоемкие задачи на утро, уделять сну семь-девять часов и чаще бывать на свежем воздухе.

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