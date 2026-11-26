Мануэль Нойер бросил супругу после рождения второго ребенка

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер разорвал отношения со своей супругой Аникой Биссель сразу после появления на свет второго ребенка. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Авторы заявили, что спортсмен заявил 26-летней жене о намерении расстаться буквально через несколько дней после того, как она родила. Спустя время вратаря увидели в Италии с другой женщиной.

Журналисты считают, что новой спутницей футболиста стала его физиотерапевт. Недавно пара отправилась в путешествие в Бразилию, пишет газета. Нойер и Биссель связали себя узами брака в ноябре 2023 года. В следующем году у них родился первенец Лука. Имя второго ребенка неизвестно.

До отношений с Аникой Мануэль встречался со стилисткой Катрин Гильх. Когда футболист перебрался из «Шальке-04» в «Баварию», девушка переехала за ним. В 2014 году их союзу пришел конец.

Уже в следующем году Нойер познакомился со студенткой Берлинского университета Ниной Вайс, а через два года пара сыграла свадьбу. В этом браке у них детей не было. В начале 2020 года они решили расстаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.