Издание MDPI: ученые связали подсластитель эритритол с риском инсульта

Китайские ученые обнаружили потенциальную опасность эритритола — подсластителя, широко использующегося в диетических продуктах, в частности, газированных напитках. Результаты исследования опубликовал Международный журнал молекулярных наук MDPI.

Специалисты нашли связь между пищевой добавкой и риском инсульта. Они выяснили, что, если у человека из-за генов в крови много этого сахарозаменителя, риск ишемического инсульта вырастает почти на четверть.

Ранние исследования подтверждают тревожную закономерность. Так, эксперимент 2023 года с участием свыше двух тысяч жителей США показал, что у людей с высоким уровнем эритритола риск инфаркта или инсулина в течение трех лет удваивается. Во время работы восемь добровольцев приняли по 30 граммов вещества, в результате чего уровень подсластителя в крови вырос в тысячу раз и оставался повышенным более двух суток.

Возможные механизмы вреда раскрыли другие опыты. В 2024 году ученые подтвердили, что кровь становится склонной к свертыванию, а в 2025-м физиологи из Университета Колорадо выяснили, что подсластитель повреждает клетки защитного барьера мозга.

При этом исследователи призывают не делать поспешных выводов по поводу прямого влияния эритритола на провоцирование болезней. Они считают, что его уровень в организме зависит не только от питания, но и от внутренних процессов. Тем не менее специалисты расценивают полученные результаты как потенциальный сигнал безопасности и посоветовали отказаться от продуктов с подсластителем.

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