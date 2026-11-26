Питт и Джоли урегулировали конфликт из-за французской винодельни

Тянувшийся годами конфликт американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли из-за французской винодельни Chateau Miraval завершился. Об этом говорится в заявлении экс-супругов, которое опубликовала газета Page Six.

Бывшая звездная пара в своем обращении отметила, что спор вокруг объекта урегулирован во внесудебном порядке, «исходя из интересов нашей семьи». От дальнейших комментариев по этому делу Питт и Джоли отказались.

Кроме того, актеры предупредили, что любые высказывания в прессе, которые публикуются с указанием на «источники», не имеют отношения ни к ним самим, ни к их ближайшему окружению.

Брэд и Анджелина приобрели винодельню в 2008 году, и в 2014-м они поженились на ее территории. После развода Джоли решила продать свою половину. Сперва она хотела оставить ее экс-супругу, но сделка сорвалась. В 2021 году актриса передала свою долю компании Tenute del Mondo за 67 миллионов долларов.

Год спустя Питт подал в суд на бывшую жену по вопросу винодельни. Он обвинил Джоли в нарушении договоренности о запрете продажи части объекта третьему лицу без согласия партнера. В ответ Анджелина подала встречный иск на 250 миллионов долларов.

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