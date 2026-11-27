Переиграли ВСУ в радиоэфире: как российские бойцы обманули неонацистов. Лучшее видео из зоны СВО
Сначала оператор заметил подозрительное движение и выносную антенну связи противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Радиоигра против неонацистов помогла уничтожить более десяти опорных пунктов
Военнослужащие группировки войск «Центр» нашли способ обратить средства связи противника против него самого, рассказали в Минобороны. После зачистки вражеского блиндажа штурмовики забрали уцелевшие радиостанции и использовали их для выявления других позиций ВСУ. В результате удалось обнаружить и уничтожить более десяти опорных пунктов.
Этот эпизод произошел на Днепропетровском направлении. Сначала позицию противника обнаружил расчет разведывательного беспилотника. Оператор заметил подозрительное движение и выносную антенну связи. Дополнительную информацию принес украинский дрон, который сбросил в район блиндажа груз с провизией и радиостанциями. Так военнослужащие подтвердили, что в укрытии находятся бойцы ВСУ.
По обнаруженной позиции нанесли удар ударными беспилотниками ПВХ-1 и ПВХ-2. Аппараты были оснащены системами сброса тяжелых боеприпасов ТМ-62. После этого к работе приступила штурмовая группа 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. Военнослужащие завершили зачистку блиндажа, проверили результат и забрали уцелевшие средства связи противника.
Именно эти радиостанции впоследствии помогли провести одну из самых необычных операций. Бойцы использовали их для радиоигры: передавали команды, которые противник принимал за распоряжения своих подразделений. В результате военнослужащие ВСУ сами перемещались в указанные точки, где их уже ожидали российские бойцы. Так удалось выявить и ликвидировать часть обнаруженных опорных пунктов.
За этим результатом стоит не только грамотное применение техники, но и слаженная работа разных подразделений: разведчики обнаружили цель, операторы беспилотников помогли подтвердить расположение противника и нанести удар, а штурмовики завершили зачистку и использовали захваченные средства связи.
Сами военнослужащие подчеркивают, что основа такой работы закладывается задолго до выхода на боевые задачи. На полигонах бойцы отрабатывают длительные пешие переходы, противодействие беспилотникам и штурмовые действия в лесистой местности и городской застройке. Эти навыки помогают действовать в сложных условиях и выполнять поставленные задачи.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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