Запускают прямо с рук: как «Сокол-В2» уничтожает десятки дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Особенность модернизированного перехватчика — более высокая скорость подготовки к работе.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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«Сокол-В2» уничтожил десятки беспилотников ВСУ тараном и подрывами
Дроны противника, которые ведут разведку, корректируют огонь и атакуют позиции российских военных, становятся целями для российских беспилотников-перехватчиков. Расчет комплекса «Сокол-В2» группировки войск «Центр» уничтожил уже десятки таких аппаратов на Днепропетровском направлении. Об этом сообщило Минобороны.
Особенность модернизированного перехватчика — скорость подготовки к работе. Его запускают прямо с руки, без специальных устройств и дополнительного оборудования. Это позволяет быстрее поднять аппарат в воздух и приступить к перехвату обнаруженной цели.
У «Сокола-В2» увеличена скорость, а конструкция получила ряд других улучшений. Для уничтожения вражеского беспилотника используются два способа: подрыв заряда в непосредственной близости от цели или кинетический таран.
Среди пораженных аппаратов — ударные дроны ВСУ «Анубис» и «Хорнет», а также разведывательные беспилотники «Лелека» и Sparrow-LE. Противник использует их для атак на российские позиции, наблюдения за передвижением подразделений и корректировки артиллерийского огня.
Отдельная задача расчета — защита маршрутов снабжения. Именно по ним противник пытается наносить удары, стремясь нарушить подвоз необходимых грузов и затруднить работу российских подразделений.
Работа расчета «Сокол-В2» помогает перехватывать воздушные угрозы еще до того, как вражеские беспилотники смогут выполнить поставленные задачи. Это позволяет прикрывать позиции и логистические маршруты группировки войск «Центр».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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