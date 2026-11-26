Ирина Котлярова: поиск нового места в офисе обернется сотруднику увольнением

Работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, если тот ищет новую работу в рабочее время и на рабочем месте, а при повторном нарушении — уволить. Об этом РИА Новости заявила глава одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

Ссылаясь на статью 91 Трудового кодекса РФ эксперт напомнила, что во время работы подчиненный должен исполнять свои обязанности. Если его нет на месте более четырех часов без уважительной причины, начальство может расценить это как прогул. В таком случае увольнение допустимо.

При этом специалист отметила, что сам поиск нового места не дает работодателю права уволить сотрудника или принуждать его остаться. Она добавила, что начальство может поговорить о причинах поиска трудоустройства.

Котлярова порекомендовала соискателям заниматься поиском работы вне служебных часов. Она уточнила, что во избежание серьезных последствий человек следует заранее предупредить руководство о намерении покинуть действующее место, после чего начнутся поиски нового сотрудника.

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