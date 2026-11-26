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В жизни маленькой Арины уже случилось столько испытаний, сколько выпадает не каждому взрослому. Тяжелая болезнь буквально крадет у нее детство. В свои неполные три года девочка боролась за возможность снова видеть, заново училась держать ложку и делать первые шаги. И когда казалось, что коварное заболевание позади, оно вернулось. Но шанс на спасение есть. Именно наша с вами поддержка может стать для Арины началом новой, счастливой главы в жизни.

Эти цветные палочки Арина может перебирать часами — она просто обожает сортеры и головоломки. Веселую и нежную девочку в семье называют маленьким чудом.

«Она замечательная, она чудесная девочка. Очень сильная!» — рассказала Юлия Новик, мама Арины.

До года Арина казалась абсолютно здоровым ребенком. Рано пошла, рано произнесла свои первые слова. Но внезапно у девочки случился приступ.

«Судороги, глаза закатывала, трясло, температура. Крик, плач. Как любой ребенок взывает о помощи, когда что-то у него происходит», — рассказал Корней Новик, папа Арины.

В больнице выяснилось: у девочки — крайне злокачественная и плохо поддающаяся лечению гигантская опухоль головного мозга. Частично врачи смогли ее удалить.

«Операция длилась семь часов, было восемь человек нейрохирургов. Сказали, что с того света ее вытаскивали», — рассказала Юлия Новик.

Целый месяц врачи не могли дать никаких прогнозов.

«Она у нас просто лежала, она не двигала ни руками, ни ногами, молчала. И не видела. Она у нас месяц не видела. Это, конечно, очень тяжело было в этот период, просто невозможно», — рассказала Юлия Новик.

Но Арина справилась: зрение постепенно восстановилось, она снова начала ходить и даже бегать. Девочка стойко перенесла 17 курсов химии и 30 сеансов протонной терапии! Вместе с мамой они больше года провели в больнице. А весной, наконец, смогли вернуться домой.

Но передышка была недолгой — через два месяца опухоль обнаружили уже в другом отделе головного мозга. Заболевание прогрессировало — врачи вынуждены были сменить протокол лечения.

«Мы сможем дать ей высокие дозы химиопрепаратов, пересадить собственные клетки — это называется аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток — и таким образом дать немножко больше шансов подавить ту опухоль, которая резистентна к обычной химиотерапии», — объяснил Илья Казанцев, детский онколог.

Чтобы уничтожить опухолевые клетки, а после высокодозной химиотерапии восстановить работу костного мозга, нужны особенные препараты. Их стоимость — 2 500 000 миллиона рублей. Слишком дорого для семьи с двумя детьми, где работает только папа. Но помочь можем мы с вами, зрителями Пятого канала.

«Страна у нас большая, и земной шар немаленький, я и сам помогаю, когда есть возможность. Как говорится, с миру по нитке», — сказал Корней Новик, папа Арины.

Высокодозная химиотерапия с трансплантацией костного мозга сейчас — единственный шанс Арины на здоровое будущее. 30 ноября малышке исполнится три года. И возможность играть, гулять, просто жить дальше станет лучшим для нее подарком.

Зрители Пятого канала уже много лет участвуют в благотворительной акции «День добрых дел» и помогают детям справиться с самыми тяжелыми испытаниями. Давайте не останемся в стороне и сейчас. Помочь Арине просто. Достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 75-35. Большое вам спасибо!

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