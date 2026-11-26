Десять лет спустя: пропавший нерп Крошик неожиданно встретился с рыбаками на Ладоге
После того как датчик слежения перестал работать, специалисты потеряли связь со своим давним подопечным.
Фото, видео: © РИА Новости/ Михаил Куравлев; 5-tv.ru
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Пропавший нерп Крошик неожиданно встретился с рыбаками на Ладоге
Любимец петербуржцев — нерпа Крошик — поприветствовал рыбаков на Ладожском озере. Знаменитый зверек, которого волонтеры спасли еще совсем маленьким, выплыл к лодке и даже помахал людям. За историей Крошика долгое время наблюдают любители дикой природы.
После того как детеныш окреп, его несколько раз пытались выпустить на волю, но он постоянно возвращался к людям. Только спустя 10 лет Крошик все же отправился в самостоятельное плавание.
Но датчик, который закрепили на теле, перестал работать из-за ухода из России французской компании-производителя. Специалисты потеряли связь с давним знакомым и были очень рады узнать от рыбаков, что у Крошика все хорошо.
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