Театр «Ленком» заплатил миллиард рублей за права на собственные спектакли

Московский театр «Ленком» заподозрили в завышении цен на свои спектакли — за последние годы учреждение заплатило около миллиарда рублей за права на показ постановок по высокой стоимости. Об этом говорится в расследовании «Известий».

Авторы отметили, что в нескольких контрактах коммерческие обладатели получали до 41% выручки от продажи билетов, однако источники в театральных кругах подчеркивают, что стандартные для рынка авторские отчисления составляют лишь 3%.

Всего за несколько лет «Ленком» разместил свыше 25 закупок прав на спектакли. Все они связаны с единственным поставщиком, а общая сумма составляет почти 989 миллионов рублей. Заведение часто приобретало права на спектакли «Женитьба», «Вишневые сад» и «Поминальная молитва».

Известно, что все средства уходили организациям «Кулиса» и «Мкаяна», связанным с продюсером Валерием Янкловичем. Компаниям также принадлежат права на значительную часть репертуара театра, включая постановки Марка Захарова.

«Тут вопросы есть и к руководству театра, потому что сам театр, заявляя об этом конкурсе, прописывает условия контракта. Прокуратура может проверить тут наличие сговора», — сказал заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов.

Кроме того, источники связали недавние обыски в театре с договорами на создание проектов сценариев спектаклей, заключенными с ИП экс-директора «Ленкома» Марка Варшавера. По их словам, бывший руководитель причастен к организации схемы вывода бюджетных средств по имеющим признаки фиктивности договорам с театром. За счет них он получал вознаграждение.

В отношении Варшавера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В театре 17 ноября прошли обыски, следователи изъяли документы. Вторым фигурантам громкого дела стал уже Янклович.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.