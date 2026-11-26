Бывшая жена Сарика Андреасяна обвинила Лизу Моряк в распаде семьи

Бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна Алена впервые за долгое время открыто высказалась о его нынешней супруге Лизе Моряк. Поводом для откровений стал скандал между актрисой и моделью Викторией Лопыревой. Алена призналась, что давно наблюдает за поведением бывшего мужа и его избранницы, но раньше предпочитала не вмешиваться.

Теперь же женщина решила напомнить, как начиналась история отношений Сарика и Лизы. По ее словам, актриса появилась в жизни режиссера еще до того, как он окончательно расстался с семьей.

«Я много лет наблюдала и молчала. Да, Лиза действительно стала причиной очень спонтанного развода, но за этот процесс я могу только поблагодарить. Было отлично. Стало по-другому и еще лучше. Я научилась снова доверять, себе в том числе, строю отношения, жизнь вокруг своей большой, красивой семьи и проектов. Все во благо, ребятки», — заявила Алена в соцсетях.

Почему бывшая жена Андреасяна не общается с Лизой Моряк

Алена подчеркнула, что открытой вражды между ней и нынешней супругой режиссера нет. Однако общаться и пересекаться на мероприятиях они не стремятся. По словам женщины, ей даже приходилось менять планы из-за просьб не появляться на премьерах, где участвует ее ребенок.

«Видимого конфликта у нас с Лизой точно нет. Но давайте учитывать, что меня просили не приходить на премьеры фильмов, где снимается мой ребенок, мы не пересекаемся на разных мероприятиях, и было несколько просьб не беспокоить госпожу Моряк. Так что, скорее, этот конфликт есть», — рассказала бывшая жена режиссера.

Она также высказалась о реакции Лизы на внимание других женщин к ее супругу. Алена предположила, что за подобным поведением могут стоять неуверенность и страх потерять отношения.

«Когда мужчина уходит от одной женщины к другой, у нее формируется определенный набор комплексов и страхов. Со временем они активизируются. Если не идти в психотерапию, не разбираться с этим, они будут триггерить с каждым годом все больше и больше», — заявила Алена.

При этом она не стала скрывать, что относится к Моряк с неприязнью. Женщина даже предположила, что актриса боится последствий своего поступка.

«От Моряк пора отстать. Девочка запуталась. Девочка устала сопротивляться страху бумеранга. Для меня Лиза с самого начала была показателем той агрессии, которую я себе не позволяю проявлять в полной мере. Только агрессии в минус», — добавила бывшая супруга постановщика.

Из-за чего поссорились Лиза Моряк и Виктория Лопырева

Новая волна обсуждений вокруг семьи Андреасяна началась после светского мероприятия, на котором режиссер оказался рядом с Викторией Лопыревой. Сарик пришел на вечеринку без супруги. Лиза в это время отдыхала с детьми в Дубае.

Пользователи обратили внимание на соседство режиссера и модели и начали обсуждать возможный флирт. При этом на опубликованных кадрах знаменитости практически не взаимодействовали друг с другом.

Сама ситуация вдохновила Моряк на шуточный ролик. Актриса обыграла фотографии мужа с Лопыревой и дала понять, что супруг не станет засматриваться на других женщин, поскольку приворожен.

Однако Виктория юмора не оценила. В комментариях под публикацией она предположила, что Лиза пытается привлечь внимание к своей персоне за счет других знаменитостей.

«Я думаю, что подгорает, как вы написали, у глупых и неуверенных в себе, а замужем женщина или нет — неважно. Тут все дело в собственном ощущении», — ответила модель одной из подписчиц.

Позднее Лопырева перешла к обсуждению профессиональной карьеры актрисы.

«Когда очень хочется славы любой ценой. С кино, видимо, не очень получается. Только по блату», — съязвила Виктория.

Лиза объяснила, что изначально не собиралась никого задевать. По ее словам, идею ролика подсказала публикация интернет-паблика, авторы которого обратили внимание на то, что Андреасян пришел на мероприятие без жены.

«Это была шутка, ирония, юмор. Заварили эту кашу сами подписчики. Посыл ролика не был в том, чтобы кого-то задеть. Я не собиралась кого-то задеть и лить грязь. На месте Виктории могла быть другая женщина, я бы все равно пошутила на эту тему», — объяснила актриса.

Именно после этой перепалки бывшая жена режиссера решила высказаться о собственных отношениях с Моряк.

Семь лет брака и развод: как Андреасян ушел из семьи

Сарик Андреасян и Алена прожили вместе около семи лет. В браке у них родились двое сыновей — Марк и Мартин. О расставании супруги объявили в сентябре 2018 года.

Причины развода бывшие супруги подробно не объясняли. Однако Алена признавалась, что переживала разрыв очень тяжело.

«Я еле дышала от боли. Меня поломало не пополам, меня разнесло в пух и прах», — вспоминала она спустя год после расставания.

Вскоре стало известно о романе режиссера с актрисой Лизой Моряк. Они познакомились на съемках комедии «Девушки бывают разные». Между ними завязались отношения, которые со временем переросли в семью.

Сама Лиза ранее признавалась, что опасалась обвинений в том, что именно она стала причиной распада предыдущего брака режиссера. В ноябре 2022 года Андреасян и Моряк поженились. Сейчас супруги воспитывают троих общих детей. Младший сын появился на свет 3 сентября 2026 года.

«Мне не надо доказывать в рилсах, что мужик мой»

Сейчас Алена тоже устроила личную жизнь. Она вышла замуж за другого мужчину и, судя по ее словам, счастлива в новых отношениях.

Бывшая супруга режиссера не стала скрывать, что довольна переменами и считает нынешнего избранника гораздо более подходящим для себя человеком.

«Теперь я жена великолепного мужчины, самого заботливого, деятельного и амбициозного, которого я знаю! И мне не надо доказывать в рилсах, что мужик мой», — заявила Алена, вновь задев Лизу Моряк.

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