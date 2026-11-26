Российские дипломаты получили информацию о подготовке антироссийской провокации, которая может произойти в Молдавии в ближайшие дни. По оценке посольства РФ, ее целью является резкое ухудшение отношений между двумя странами. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства.

«Посольство получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера», — написали в организации.

В диппредставительстве подчеркнули, что ранее неоднократно предупреждали о возможности подобных инсценировок.

«Наши предостережения начинают сбываться», — отметили в посольстве.

Российские дипломаты призвали официальный Кишинев отказаться от шагов, способных привести к эскалации, и не поддаваться влиянию сил, заинтересованных в конфронтации с Москвой.

В посольстве также обратили внимание на то, что последствия разрушения двусторонних связей в первую очередь отражаются на самих жителях республики. Кроме того, граждан Молдавии призвали сохранять бдительность, критически относиться к распространяемой информации и не делать поспешных выводов.

«Граждан Молдавии просим сохранять бдительность: не доверять информационным вбросам и манипулятивным скоропалительным выводам», — написали в посольстве.

Одним из проявлений курса молдавских властей на разрыв связей с Россией стал отказ от закупок российских энергоносителей. Так, 8 ноября президент республики Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа и переориентации на европейскую энергосистему, обвинив Москву в «энергетическом шантаже».



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.