Дипломаты утверждают, что их предупреждения о подобных инсценировках начинают сбываться, — и призывают Кишинев не поддаваться влиянию сил, заинтересованных в конфронтации.
Фото: Денисов Вадим/ТАСС
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Российские дипломаты получили информацию о подготовке антироссийской провокации, которая может произойти в Молдавии в ближайшие дни. По оценке посольства РФ, ее целью является резкое ухудшение отношений между двумя странами. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства.
«Посольство получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера», — написали в организации.
В диппредставительстве подчеркнули, что ранее неоднократно предупреждали о возможности подобных инсценировок.
«Наши предостережения начинают сбываться», — отметили в посольстве.
Российские дипломаты призвали официальный Кишинев отказаться от шагов, способных привести к эскалации, и не поддаваться влиянию сил, заинтересованных в конфронтации с Москвой.
В посольстве также обратили внимание на то, что последствия разрушения двусторонних связей в первую очередь отражаются на самих жителях республики. Кроме того, граждан Молдавии призвали сохранять бдительность, критически относиться к распространяемой информации и не делать поспешных выводов.
«Граждан Молдавии просим сохранять бдительность: не доверять информационным вбросам и манипулятивным скоропалительным выводам», — написали в посольстве.
Одним из проявлений курса молдавских властей на разрыв связей с Россией стал отказ от закупок российских энергоносителей. Так, 8 ноября президент республики Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа и переориентации на европейскую энергосистему, обвинив Москву в «энергетическом шантаже».
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