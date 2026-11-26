С 1 марта 2027 года в России будут лишать водительских прав за некоторые болезни

С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые правила медицинского освидетельствования водителей. Если у человека обнаружат заболевание, с которым нельзя садиться за руль, он рискует лишиться прав. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Сейчас водители проходят обязательную медкомиссию при получении или замене удостоверения. По новым правилам состояние здоровья автомобилистов смогут проверять и между этими процедурами.

Например, если во время обычного приема, диспансеризации или лечения врач заметит признаки опасного заболевания, он должен будет сообщить об этом пациенту и передать информацию в ГИБДД.

«Если врач в ходе диспансеризации, медицинского осмотра, лечения иного заболевания обнаружил признаки болезни из перечня противопоказаний, он должен уведомить водителя о необходимости пройти внеочередное освидетельствование и направить информацию в ГИБДД», — объяснил Куринный.

Речь может идти о серьезных проблемах со зрением, обострении психического расстройства или нарушении мозгового кровообращения, которое привело к парезу.

После получения уведомления у водителя будет три месяца, чтобы пройти обследование в клинике с соответствующей лицензией.

Если врачи подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, права перестанут действовать. Такой же результат ждет тех, кто не пройдет медкомиссию в установленный срок.

Ранее Минздрав подготовил новый порядок медицинского освидетельствования водителей. В частности, медицинские заключения планируют перевести в электронный формат, а уведомления о необходимости дополнительной проверки здоровья направлять через Госуслуги.

При этом сотрудники Госавтоинспекции не смогут самостоятельно лишать автомобилистов водительских удостоверений, но смогут прекратить действие прав, если болезнь подтвердится или водитель не пройдет обязательное обследование.

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