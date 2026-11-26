Доктор Питер: врачи назвали первые шаги при появлении симптомов простуды

При появлении первых симптомов простуды важно не пытаться переносить болезнь на ногах и вовремя дать организму возможность восстановиться. Врачи рекомендуют в первые дни отказаться от интенсивных нагрузок, наладить режим сна и пить достаточно жидкости. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

Одним из первых шагов специалисты называют тестирование на грипп и коронавирус. Для борьбы с этими инфекциями существуют противовирусные препараты с доказанной эффективностью. Однако начинать их прием необходимо в течение первых 48 часов после появления симптомов. В таком случае лечение может сократить продолжительность заболевания на один-два дня.

Не менее важен полноценный сон. По словам врача Джеррина Бавы, люди, которые спят менее шести часов, чаще болеют, чем те, кто отдыхает больше семи часов. При первых признаках недомогания организму особенно необходима возможность восстановиться.

Еще одна рекомендация касается питьевого режима. При повышенной температуре и потливости возрастает риск обезвоживания, которое может усилить головную боль, ломоту в теле и усталость. Чтобы облегчить состояние, врачи советуют пить обычную воду и теплый чай.

Физические нагрузки на время болезни лучше ограничить. Если появились жар, мышечная боль или нарушения работы желудочно-кишечного тракта, тренировки следует отменить. Даже при легких симптомах предпочтительнее выбрать отдых вместо занятий спортом.

В рацион специалисты советуют включить продукты, содержащие витамин С и цинк. Аскорбиновая кислота не предотвращает простуду и не избавляет от нее, однако может помочь сократить продолжительность заболевания. Цинк, согласно приведенным в публикации исследованиям, способен уменьшить длительность простуды на треть. Его источниками являются морепродукты, говядина, яйца, тыквенные семечки и фасоль. Витамин С содержится в цитрусовых, болгарском перце и ягодных морсах.

Также во время болезни рекомендуется отказаться от фастфуда и продуктов с высокой степенью обработки, содержащих много насыщенных жиров. Вместо них можно выбирать легкие теплые бульоны.

Отдельное внимание врачи обращают на симптомы, при которых нельзя откладывать обращение за медицинской помощью. Консультация специалиста особенно важна для беременных, людей старше 65 лет, пациентов с ослабленным иммунитетом и заболеваниями сердца, легких или почек. Обратиться к врачу также необходимо при температуре 39,4 градуса и выше, а также сильной боли в горле, затрудняющей глотание.

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