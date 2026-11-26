Стеша Маликова прокомментировала слухи о новом избраннике

Стефания (Стеша) Маликова опровергла слухи о романе с футболистом московского «Локомотива» Андреем Мостовым. Поводом для обсуждений стало признание ее отца — народного артиста России Дмитрия Маликова, который рассказал, что у дочери появился молодой человек. Поклонники решили, что речь идет именно о спортсмене, однако сама Стеша поспешила внести ясность.

«Как первоисточник, вынуждена опровергнуть данную информацию», — заявила Маликова в разговоре со StarHit.ru.

Андрей Мостовой пока никак не прокомментировал слухи. Кто именно стал новым избранником дочери известного певца, по-прежнему неизвестно.

Почему Стеше Маликовой приписали роман с футболистом

Интерес к личной жизни девушки появился после интервью Дмитрия Маликова для шоу Алеко Надиряна. Музыкант неожиданно рассказал, что его дочь встречается с молодым человеком. Имя избранника артист раскрывать не стал, но дал понять, что одобряет выбор Стеши.

«У нее есть молодой человек, они встречаются. Он очень хороший. Я хотел бы, чтоб он сделал все, чтобы моя дочь была счастлива. У нее характер непростой. Бывает строптивой, как ее мама. Поэтому очень важно, чтобы он ее любил», — поделился певец.

Дмитрий также признался, что уже думает о будущей свадьбе дочери. Он мечтает сыграть на белом рояле во время торжества и исполнить мелодию для первого танца молодоженов.

После этого поклонники начали выяснять, кто же сумел завоевать сердце Стеши. Вскоре в Сети появились сообщения о ее встречах с 29-летним Андреем Мостовым. По данным СМИ, молодых людей видели вместе, причем они не скрывали теплого отношения друг к другу. Так футболист и оказался в центре слухов о романе с дочерью известного музыканта.

Однако сама Маликова поспешила опровергнуть эту версию. Теперь остается только гадать, о ком именно говорил ее отец.

Кто такая Стеша Маликова и чем она занимается

Стефания Маликова родилась 13 февраля 2000 года в семье певца и композитора Дмитрия Маликова и его супруги Елены. Девушка с детства находилась в центре внимания публики. Ее семья никогда не скрывала достатка, а сама Стеша охотно делилась фотографиями из путешествий, дорогими покупками и подробностями светской жизни.

При этом наследница знаменитой фамилии решила не идти по стопам отца. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО, но работать по специальности не стала. Вместо этого девушка увлеклась модой и запустила собственный бренд одежды.

Сейчас Маликова занимается развитием бизнеса и руководит производством. Дмитрий не раз отмечал, что дочь серьезно относится к работе и за последние годы сильно повзрослела.

Впрочем, звездное происхождение Стеши остается предметом обсуждений. Некоторые пользователи считают, что ей гораздо проще строить карьеру благодаря известной фамилии и возможностям родителей. Сама девушка не отрицает, что выросла в обеспеченной семье, и не видит смысла оправдываться за это.

Четыре года с хоккеистом и новый роман

Личная жизнь Стеши тоже не раз становилась предметом обсуждений. Одним из самых известных ее избранников был хоккеист Кирилл Капризов, выступающий в НХЛ за «Миннесоту Уайлд».

Их отношения продолжались около четырех лет. Пара не слишком охотно делилась подробностями романа, но поклонники замечали, что Маликова регулярно летала к спортсмену в США. Влюбленные то расставались, то снова сходились, поэтому слухи об их примирении появлялись не раз.

Однако в конце 2025 года Стеша подтвердила, что они больше не вместе. В одном из интервью девушка призналась, что ее сердце свободно.

До отношений с Капризовым у Маликовой также был роман с сыном бизнесмена Дмитрия Груздева. Однако эти отношения тоже не закончились свадьбой.

Теперь, судя по словам Дмитрия Маликова, у его дочери снова появился любимый человек. Сам музыкант уже познакомился с избранником и остался доволен знакомством. Но раскрывать имя мужчины Стеша пока не спешит.

«Мне не хватало внимания»: что Стеша рассказала о родителях

Помимо разговоров о романах, Маликова недавно поделилась подробностями детства и призналась, что не всегда чувствовала достаточно внимания со стороны родителей.

По словам девушки, отец много работал и часто отсутствовал дома. Лишь повзрослев, она смогла по-другому взглянуть на отношения с мамой и папой и перестала держать на них обиду.

«Наверное, в 23–24 года я поняла, что меня любили так, как меня любили. Возможно, мне дали не всю любовь, которая мне нужна была в детстве, но и мама, и папа тоже в первый раз были родителями. А папа дал мне самое лучшее — заботу, безопасность, возможность видеть этот мир и ощущать его во всех красках», — рассказала Стеша.

Она также призналась, что понимает, почему окружающие называют ее человеком, родившимся с золотой ложкой во рту.

«Я родилась в благополучной семье, меня все любили, я была единственной дочкой, ко мне всегда относились как к принцессе. Но это же классно, это же круто, это сделало меня той, кто я есть сейчас. Очень благодарна за это», — поделилась Маликова.

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