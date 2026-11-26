Актриса фильмов и сериалов Наталья Бурдина скончалась в Твери на 71-м году жизни. Трагическую новость сообщили представители Тверского академического театра драмы.

Артистки не стало 24 ноября. В театре уточнили, что жизнь Натальи Николаевны унесла продолжительная и тяжелая болезнь. Местной сцене она посвятила свыше 40 лет своей творческой карьеры, сыграв десятки разноплановых комедийных и драматических ролей.

В августе на традиционном сборе труппы актриса встретила свой 70-летний юбилей. Коллеги запомнили ее скромную теплую улыбку, благодарность, искренность и радушие. Руководство театра подчеркнуло, что сцена всегда оставалась для нее местом искреннего служения зрителю и работы в лучших традициях русской психологической школы.

Наталья Бурдина родилась 20 августа 1956 года в городе Чусовой Пермской области. В Тверской драмтеатр она пришла служить в 1984 году, пройдя подготовку у народной артистки России Веры Ефремовой.

Помимо театральной деятельности, актриса активно снималась в кино. В ее экранном списке насчитывается 20 различных проектов. Зрителям Бурдина запомнилась по ролям в сериалах «Зверобой», «Сельский детектив», «Министерство» и «Система».

Последней работой с участием артистки стала картина «Странница» 2026 года, где ее партнерами по площадке выступили Ольга Павловец и Петр Баранчеев.

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