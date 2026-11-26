Футболист признался, что ему грустно даже думать о том, как девочки вырастут и однажды покинут родительский дом.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Дмитрий Тарасов переживает за своих дочерей-спортсменок
Мастер спорта РФ Дмитрий Тарасов переживает за дочек-спортсменок так же, как его отец переживал за него, когда он сам выходил на поле, будучи еще юным футболистом. Об этом полузащитник рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Мазератти».
«Я всегда не понимал своего отца, когда он за меня переживал. Думаешь, ну игра и игра. А когда сам оказался в роли отца и смотрю, как они выступают на ковре, то, конечно, эмоции зашкаливают», — заявил Тарасов.
Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что уже сейчас волнуется о будущем своих дочерей. Футболист признался, что ему грустно даже думать о том, как девочки вырастут, влюбятся и однажды покинут родительский дом.
По словам спортсмена, он старается уделять детям как можно больше внимания и хочет, чтобы будущие избранники любили его дочерей так же сильно, как он сам. При этом Тарасов подчеркнул, что одинаково заботится обо всех четверых детях.
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