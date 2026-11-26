Сразу три сериала Пятого канала попали в Российский рейтинг сериалов за октябрь 2026 года, подготовленный компанией «Медиалогия». «След» занял шестое место, «Наш спецназ» расположился на 14-й строчке, а «Условный мент» — на 20-й. Всего в список вошли 30 отечественных и зарубежных проектов.

«След» оказался в первой десятке

Самым успешным среди сериалов Пятого канала стал «След». Проект занял шестое место с результатом 1031 балл.

Лидером октябрьского рейтинга стал российский боевик «Невский», набравший 3454 балла. Второе место дебютировавшего в рейтинге проекта занял сериал о контртеррористических операциях ФСБ России «Спецы» с результатом 1249 баллов. Третью строчку получил исторический детектив о послевоенной Москве «Художник» — 1215 баллов.

Четвертое место досталось японскому аниме «Магическая битва» (1155 баллов), а пятерку замкнул российский сериал «Холод» с Любовью Аксеновой (1040 баллов).

Российские сериалы заняли большинство мест

По данным «Медиалогии», в октябрьском топ-30 оказалось 19 российских проектов. При этом по сравнению с сентябрем состав первой десятки существенно изменился: в ней сохранились только четыре сериала — «Магическая битва», «Холод», «След» и «Трудно быть богом».

Два проекта стали дебютантами рейтинга и сразу заняли первые позиции — «Невский» и «Спецы». Еще четыре сериала уже появлялись в списках в предыдущие периоды: «Художник», «История его служанки», «Очень странные дела» и «Папины дочки».

Всего в октябрьский рейтинг впервые попали восемь проектов. Однако только три из них являются новинками 2026 года: «Спецы» (второе место), «Трудный ребенок» (13-е место) и «Полдень» (23-е место).

В «Медиалогии» также обратили внимание на снижение позиций американских сериалов. Если в сентябре самым высоко расположенным проектом из США были «Джентльмены» на восьмом месте, то в октябре лучшим результатом стало девятое место «Очень странных дел».

При этом четыре сериала из первой десятки уже становились лидерами рейтинга в разные месяцы 2026 года. Среди них «Очень странные дела», «Магическая битва», «История его служанки» и «Холод».

Как составляли рейтинг сериалов

Для подготовки октябрьского списка специалисты «Медиалогии» проанализировали 1710 российских и зарубежных проектов, вышедших в 2025 и 2026 годах. В выборку включили сериалы разных жанров, в том числе новые сезоны и серии уже известных франшиз. Детскую анимацию не учитывали.

При расчете баллов принимались во внимание несколько показателей: интерес аудитории в поисковых системах, просмотры на телевидении и онлайн-платформах, а также активность пользователей в социальных сетях. В последнем случае учитывались упоминания проектов, вовлеченность аудитории и просмотры.

Итоговый рейтинг отражает влияние сериалов на население России. Для сопоставления проектов разных жанров и платформ данные из различных источников приводились к единой шкале.

В ежемесячный рейтинг включают 30 наиболее заметных проектов, а для квартального исследования формируют расширенный список из 100 сериалов.

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